فرنسا.. إغلاق مصنع أغذية شهير نشر عدوى "إي كولاي" القاتلة

المصدر: وكالات

قالت الشرطة الفرنسية إن النيابة العامة فتشت، أمس، مصنعا للبيتزا المجمدة شمالي البلاد، حيث تشتبه بأنه مصدر تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية التي أصابت عشرات الأطفال.

فتح تحقيق في القتل غير المتعمد والممارسات الخادعة في 1 أبريل بعد أن علمت السلطات بأكثر من 70 إصابة، ربما تسببت في وفاة طفل يبلغ من العمر عاما واحدا وشاب يبلغ 18 عاما، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأكد مكتب المدعي العام في باريس، الذي يقود التحقيق، تنفيذ عملية البحث في مصنع "كودري" الذي تديره شركة "بويتوني"، المملوكة لشركة "نستله" السويسرية للأغذية.

وأعلنت "نستله" عن سحب منتج البيتزا "فرايش أب" المتضررة في 18 مارس، وأمرت السلطات بوقف إنتاجها في "كودري" في 6 أبريل بعد إجراء فحصين للنظافة.

وقالت السلطات في أمر الإغلاق إن عمليات التفتيش "كشفت عن تدهور ضوابط النظافة الغذائية" ووجود "قوارض" وعدم كفاية الإجراءات لمنع الآفات من تلويث موقع إنتاج الغذاء.

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