سوري يخضع للمحاكمة بتهمة قتل سائحتين في قبرص بدوافع غامضة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت الشرطة القبرصية، أن مشتبها به من الجنسية السورية سيخضع للمحاكمة بتهمة قتل امرأتين أجنبيتين عثر على جثتيهما، أمس الأحد، في إحدى القرى الجبلية في وسط الجزيرة.

وكان المتهم، البالغ 32 عاما، الذي لم تكشف الشرطة هويته قد اعتقل في البداية بتهمة خطف المرأتين، قبل أن يساعد الشرطة لاحقا في تحديد مكان وجود جثتيهما، بعد عملية تفتيش استمرت أياما.

وذكرت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية، أن الضحيتين هما ماريا غازيباغاندوفا (33 عاماً)، من جمهورية داغستان وحياة الرئيسي (43 عاما) من سورية.

وأبلغ عن فقدان المرأتين، اللتين أفادت وسائل إعلام قبرصية أنهما جاءتا الى الجزيرة بهدف السياحة في 17 نوفمبر.

وقال قائد الشرطة ستيليو باباتيودورو للصحفيين "استخدمت الشرطة كل الوسائل المتاحة (..) لتحديد مكان وجودهما، لكن (..) كان من المستحيل العثور عليهما دون إشارة منه".

وأضاف "لسوء الحظ تأكدت مخاوف الشرطة وشكوكها".

وأشار قائد الشرطة الى أنه "بحسب المشتبه به فقد قام بارتكاب الجريمة وحده، ووفق أقواله أطلق عليهما النار من بندقية صيد"، دون أن يكشف دوافعه.

وقال المحققون إن المشتبه به الذي اعتقل الأسبوع الماضي كان قادرا على الوصول إلى المنزل الجبلي في ترودوس في وسط قبرص، حيث تم العثور على دماء تعود إلى إحدى الضحيتين.

ومن المتوقع أن يمثل المشتبه به أمام المحكمة اليوم الاثنين، بتهمة القتل العمد.

وعام 2021 واجهت الشرطة القبرصية اتهامات بالإهمال والعنصرية بعد اختفاء سبع نساء وأطفال من الفيليبين ورومانيا ونيبال كانوا ضحايا لقاتل متسلسل بين عامي 2016 و2018.

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