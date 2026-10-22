الشرطي رقم 8.. من هو اللواء خليفة بن ضاعن المهيري؟

يعد الراحل اللواء خليفة بن ضاعن المهيري "رحمه الله" من المنتسبين الأوائل إلى شرطة دبي منذ تأسيسها عام 1956، وقدم خلال مسيرته المهنية الكثير من الإنجازات، أبرزها إدارته لمركز شرطة ند الشبا.

والتحق اللواء المهيري بالقوة (شرطة دبي) وهو في الخامسة عشرة من عمره، وحمل الرقم الشرطي 8، براتب لم يتجاوز 90 روبية.

وخلال مسيرته، عمل في ظل القيادات الأجنبية الثلاث الأولى التي تعاقبت على قيادة شرطة دبي، ثم القيادات الوطنية.

كان اللواء خليفة بن ضاعن المهيري من الجيل الأول الذي أسهم في بناء العمل الشرطي في دبي، إذ تدرّج في مهامه وتنقّل بين عدد من المواقع، من بينها مخفر شرطة زعبيل ومركز شرطة ند الشبا، مواصلاً مسيرته في خدمة الإمارة حتى تقاعده، ضمن كوكبة من أبناء الوطن الذين وضعوا اللبنات الأولى لمسيرة شرطة دبي.