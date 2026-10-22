عبدالله بن زايد ووزير خارجية قبرص يبحثان هاتفياً العلاقات الاستراتيجية والمستجدات الإقليمية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية جمهورية قبرص الدكتور كونستانتينوس كومبوس، العلاقات الاستراتيجية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

كما ناقش الوزيران خلال الاتصال مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.