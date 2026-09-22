عبدالله بن زايد يلتقي عدداً من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين في نيويورك

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلا على حدة.

فقد التقى سموه، تشو هيون وزير الخارجية في جمهورية كوريا الشقيقة، ويوراي بلانار وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفاكيا، وكونستانتينوس كومبوس وزير الخارجية في جمهورية قبرص، وغوستاف أيتارو وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية بالاو، ومانويل توفار ريفيرا وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا، وغلاوك كونجوفكا النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية كوسوفو، وأنيتا أناند وزيرة الخارجية في كندا، وكارلوس إسبا وزير الخارجية في جمهورية بيرو، وفرانسيسكو بيريز ماكينا وزير الخارجية في جمهورية تشيلي، وهيكتور فرانسيسكو هوانكا غوتيريز وزير الخارجية في دولة بوليفيا متعددة القوميات، ومباولو رانجل وزير الخارجية في جمهورية البرتغال.

وجرى، خلال اللقاءات، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والصحية، إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والمناخ.

كما تطرقت اللقاءات إلى عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولاسيما ما يتصل بتعزيز العمل متعدد الأطراف، ودعم جهود تحقيق السلم والأمن الدوليين، وترسيخ التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاءات، حرص دولة الإمارات على بناء شراكات إيجابية ومثمرة مع الدول الشقيقة والصديقة، تقوم على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة، وتعزز الازدهار الاقتصادي، وترسخ أسس الأمن والاستقرار والسلام.

كما تناولت اللقاءات الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل بالشراكة مع جمهورية السنغال.

وتبادل سموه ووزراء الخارجية، وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اجتماعا مشتركا مع السيناتور جين شاهين، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، جرى خلاله بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، المتصلة بالعلاقات الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية، بالإضافة إلى مجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة والأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاءات، ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، و الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ومعالي لانا نسيبة وزيرة دولة، وسعيد الهاجري وزير دولة، ويوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، والسفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.