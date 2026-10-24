ولي عهد أبوظبي يطَّلع على مشاريع واستثمارات إماراتية في اليونان

اطَّلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى جمهورية اليونان، على عدد من المشاريع والاستثمارات الإماراتية الاستراتيجية في قطاعَي الطاقة المتجددة والرعاية الصحية، والتي تعكس التطور الذي تشهده الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

جاء ذلك في لقاء استعرض خلاله ممثلون عن شركة «تيرنا إنرجي» ومجموعة «هيلينيك للرعاية الصحية» أبرز المشاريع والاستثمارات القائمة، وما تحقق من إنجازات، إلى جانب الخطط المستقبلية وفرص التوسّع والنمو في المرحلة المقبلة.

واستمع سموّه إلى عرض حول شركة «تيرنا إنرجي»، التي استكملت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) الاستحواذ عليها بالكامل في عام 2025، ضمن صفقة بلغت قيمتها 3.2 مليارات يورو، وتُعد أكبر صفقة استحواذ في قطاع الطاقة على الإطلاق في بورصة أثينا، وواحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في قطاع الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي.

كما اطَّلع سموّه على عرض قدَّمه ممثلون عن مجموعة «هيلينيك للرعاية الصحية»، التي استحوذت «بيورهيلث» الإماراتية على حصة تبلغ 60% من أسهمها في عام 2025، بقيمة 800 مليون يورو.

وتضمّن العرض أنشطة المجموعة، التي تعد أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص.

وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية هذه الاستثمارات الاستراتيجية، ودورها في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأشار سموّه إلى حرص الإمارات على مواصلة توسيع شراكاتها الاستثمارية الدولية، والبناء على النجاحات التي تحققت في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، بما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والابتكار وتبادل الخبرات، ويعزز تنافسية الاقتصادين الإماراتي واليوناني.