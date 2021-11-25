الكويت.. الحبس والغرامة لمصريَّين زوَّرَا شهادة تطعيم كورونا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات في الكويت، بالحبس والغرامة على وافد مصري ووافدة مصرية، بسبب تزويرهما شهادة التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وهو الحكم الأول من نوعه في الكويت، وفقًا لما ذكرته صحيفة الرأي الكويتية.

ويقضي حكم محكمة الجنايات الكويتية، بحبس وافد مصري 8 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 800 دينار، وحبس وافدة مصرية تعمل ممرضة بوزارة الصحة الكويتية، 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى عزل هذه الممرضة من وظيفتها وإبعادهما عن البلاد، بسبب تزويرهما شهادة تطعيم لقاح كورونا.

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