جزيرة الموت الغامضة.. تظهر وتختفي ومليئة بالجماجم البشرية !

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قد تكون جزيرة الموت على بعد مسافة قصيرة من حدود شرق مقاطعة ساسكس وقبالة ساحل كينت في المملكة المتحدة، لكن قلة قليلة من الأشخاص خطوا أقدامهم على تلك الجزيرة الغامضة والمرعبة التي ظهرت واختفت في أوقات متباينة.

ويطلق على الجزيرة اسم Deadman's Island بعد أن وُجد بها الكثير من البقايا البشرية مثل العظام والجماجم والأسنان، ويطلق عليها أيضا اسم الجزيرة المفقودة لأن التغير في مستوى سطح البحر يتسبب في اختفائها وظهورها.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإنه منذ أكثر من 200 عام تم استخدام الجزيرة كمدفن للسجناء الذي كان يتم حبسهم على متن سفن حربية.

وبحسب تقرير لـ"ساسكس لايف" فإن هذه الجزيرة من أكثر الأماكن رعباً وغرابة في العالم، ومن الناحية النسبية فهي تقع على بعد ساعة واحدة فقط من حدود شرق ساسكس وقبالة سواحل كينت، لكن لا يقدر أحد على زيارتها.

وتبدو الجزيرة كمكان مروع في فيلم رعب أو أرض أسطورية، خاصة وأن التغييرات في مستويات سطح البحر نتيجة تآكل السواحل والتحول في المد والجزر تتسبب في الكشف عن المزيد من الجثث والبقايا البشرية وتوابيت الموتى.

ومن الروايات الغامضة عن تلك الجزيرة أنه كان بها كلاب ذات عيون حمراء تنهش رؤوس الجثث المدفونة في ذلك المكان الأكثر رعباً في العالم.

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