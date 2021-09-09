العروس والعريس تركوا حفل زفافهما للعب "Free Fire".. فيديو

المصدر: ترجمة : سمير سعيد

تنتشر فيديوهات الزفاف على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها ما هو مضحك، ومنها ما هو مثير للحماس، وبعضها غريب وغير مألوف كعادة العديد من حفلات الزفاف الهندية.

وكما هو شائع فإن حفلات الزفاف الهندية هي حفلات طويلة إلى حد ما مع طقوس واحتفالات مختلفة تستغرق ساعات حتى يتم تنفيذها.

وفي كثير من الأحيان، تستمر مراسم الزواج التي تبدأ في الليل حتى وقت مبكر من الصباح، مما قد يجعل الناس يشعرون بالملل.

هذا ما حدث مع زوجين لجأوا إلى ممارسة الألعاب على هواتفهم المحمولة لتمضية الوقت بعيداً عن ترتيبات مراسم الزفاف.

وفي الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، شوهد العروس والعريس، وهما يرتديان زي زفافهما، منغمسين في لعب لعبة Free Fire الشهيرة على هواتفهم المحمولة.

وشارك أحد نشطاء السوشيال ميديا مقطع الفيديو الذي يستمتع فيه الزوجان اللطيفان باللعبة ويشاهدان أيضًا وهما يتحدثان ويبتسمان.

ووصف أحد متابعي الفيديو اللعبة بأنهاPUBG، لكن متابعين آخرين أشاروا في التعليقات إلى أن اللعبة التي يلعبها الزوجان هي Free Fire.

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