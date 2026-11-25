دبي - الإمارات اليوم

حذّر المتحدث الرسمي باسم الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، فهد عبدالله هيكل، من التأثيرات السلبية المحتملة للعبة «GTA 6» على سلوك الأطفال والمراهقين، مشيراً إلى أن تكرار ممارسة الأنشطة الإجرامية وتعاطي المخدرات وترويجها داخل اللعبة قد يجعل هذه السلوكيات مألوفة في أذهانهم.

المتحدث الرسمي باسم الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، فهد عبدالله هيكل.

وأوضح هيكل، خلال لقاء مع برنامج «السطر الأخير» على قناة أبوظبي، أن السلوك يُكتسب، وفقاً لما أشار إليه في علم النفس، من خلال ثلاثة عوامل رئيسة، هي الملاحظة والتكرار والمكافأة، لافتاً إلى أن هذه العوامل تجتمع في اللعبة، إذ يشاهد المراهق السلوكيات الخطرة ويمارسها بصورة متكررة، ويحصل على مكافآت داخل اللعبة عند تنفيذ بعض المهام المرتبطة بها.

وأشار إلى أن الخطورة تكمن في تحوّل هذه الممارسات، مع تكرارها، إلى سلوكيات مألوفة في العقل اللاواعي للمراهق، موضحاً أن الفرق بين هذه اللعبة وبعض الألعاب السابقة يتمثل في انتقال اللاعب من مجرد متلقٍ للمحتوى إلى مشارك فعلي في تنفيذ أنشطة إجرامية داخل العالم الافتراضي.

وأكد هيكل أن هذه المخاطر دفعت الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات إلى توجيه رسالة توعوية لأولياء الأمور، لتنبيههم إلى التأثيرات المحتملة لمحتوى اللعبة على أبنائهم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع التحذير الذي أصدره الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بشأن المخاطر المحتملة للمحتويات التي تتضمنها لعبة «GTA 6»، ولا سيما المشاهد المرتبطة بتعاطي المخدرات والأنشطة غير المشروعة، وما قد تتركه من تأثيرات سلبية على وعي الأطفال والناشئة وسلوكياتهم.