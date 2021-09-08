أطفال مرعوبون يقفزون من نوافذ منزلهم.. والسبب شاحنة

المصدر: متابعات - شريف مهدي

قال سكان في إيست كيلبرايد باسكتلندا إن أطفال مرعبون صرخوا وهم يقفزون من نوافذ منزلهم، بعد اصطدام شاحنة بالمنزل وتدمير جزء منه فيما بدا أنه هجوم متعمد.

وأظهرت لقطات فيديو مروعة تم التقاطها بكاميرا مراقبة بمنزل الجيران، الشاحنة وهي تتجه نحو المنزل، ثم قام سائق الشاحنة بالاصطدام بالمنزل عمداً، وقامت الشرطة بإجلاء السكان القريبين من المنزل كإجراء احترازي.

وقال أحد الجيران إنه قفز من سريره بعدما سمع دوياً هائلاً تردد في كل مكان. وأشار إلى أن الشاحنة انطلقت بسرعة متجاوزة نافذة غرفة المعيشة، وكان على الأطفال بالداخل القفز من النافذة، وكان الصراخ مدوياً.

وتعرض المنزل للعديد من الأضرار حيث حدث انهيار للطوب وتضرر سقف غرفة النوم وتحطمت النوافذ، وقال سكان محليين إنه سيتعين هدم المنزل.

وقال متحدث باسم شرطة اسكتلندا إن التحقيق جار في الواقعة، لافتاً إلى أن المبنى تعرض لأضرار جسيمة لكن لم يصب أحد في الحادث، وقال شاهد مصدوم لصحيفة ديلي ريكورد إن الشاحنة اصطدمت بالمنزل وعكست مسارها ثم ارتطمت به مرة أخرى قبل أن يهرب سائقها في الشارع، ولاحقاً ألقت السلطات الأمنية القبض عليه.

وقالت "ميرور" إنه تم العثور على الشاحنة مهجورة في موقف سيارات سوبر ماركت قريب من مكان الحادث.

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