6 آلاف طن من النفايات تنتج كهرباء لـ135 ألف منزل في دبي يوميا

قال الرئيس التنفيذي لمركز ورسان لتدوير النفايات، تيموثي كلارك، إن مركز ورسان لتحويل النفايات إلى طاقة في دبي تنتج نحو 193 ميغاواط من الكهرباء، بما يعادل 3% من إجمالي الكهرباء في الإمارة، وهي كمية تكفي لتلبية احتياجات نحو 135 ألف منزل.

وقال كلارك، لـ"الإمارات اليوم"، خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، اليوم، إن المحطة تستقبل نحو 6 آلاف طن من النفايات يومياً من بلدية دبي، ما يمثل نحو 45% من إجمالي النفايات اليومية في الإمارة.

وأشار كلارك إلى أن بلدية دبي تعالج النفايات التي توردها المجموعات السكنية في مسارات شاحنات ضاغطة واحدة تتوجه مباشرة إلى محطة ورسان.

ولفت كلارك على أن المحطة تحقق "استدامة بيئية"، فبدلاً من دفن النفايات في المدافن وتصاعد غاز الميثان الضار، فإن عملية الحرق المباشر تخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وما يعادله بالنصف، إذ ينخفض المعدل من طنين من لكل طن نفايات مدفون، إلى طن واحد فقط عبر تقنية تحويل النفايات إلى طاقة.