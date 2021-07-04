العاصفة المدارية «إلسا» تقترب من كوبا وتتجه صوب فلوريدا

المصدر: هافانا - رويترز

اقتربت العاصفة المدارية «إلسا» من شرق كوبا اليوم الأحد وتسببت في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية على الجزيرة الواقعة في منطقة الكاريبي بينما لا تزال جاميكا وجزر أخرى تعاني من آثار العاصفة.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن أقصى سرعة للرياح داخل العاصفة بلغت 95 كيلومترا في الساعة بعدما خفضت تصنيف إلسا من إعصار إلى عاصفة.

ويتطلب تصنيف الإعصار سرعة رياح لا تقل عن 121 كيلومترا في الساعة.

وذكر المركز أن مركز العاصفة اقترب من شرق كوبا وأصبح على بعد 65 كيلومترا جنوب شرقي كابو كروز في كوبا الساعة الثانية بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1800 بتوقيت جرينتش) ويتجه صوب الشمال الغربي.

وستجلب العاصفة أمطارا إلى كوبا يتراوح منسوبها بين 5 و10 بوصات (13 و25 سنتيمترا)، مع ارتفاعه في بعض الأماكن إلى 38 سنتيمترا.

وحذرت السلطات في هايتي، التي أضرت العاصفة بقطاع الزراعة فيها كثيرا، من خطر فيضانات وانهيارات أرضية وفقا لتقدير أولي.

وغمرت المياه بعض الطرق في كينجستون عاصمة جاميكا.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن من المتوقع أن تتحرك إلسا عبر وسط وغرب كوبا بحلول غد الاثنين وتتجه صوب مضيق فلوريدا ثم تتحرك فوق أجزاء من الساحل الغربي لفلوريدا أو بالقرب منه يومي الثلاثاء والأربعاء.

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