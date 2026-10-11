العاصفة "إيساياس" تخلّف 4 قتلى في الولايات المتحدة وتعطّل إنتاج النفط بخليج المكسيك

لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم جراء العاصفة «إيساياس» في جنوب الولايات المتحدة، فيما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 600 ألف منزل ومنشأة، بحسب وكالة فرانس برس.

وتراجعت قوة العاصفة، السبت، من إعصار إلى عاصفة مدارية أو إعصار ما بعد مداري، عقب وصولها إلى اليابسة في فلوريدا، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية، وفقاً للمركز الوطني الأميركي للأعاصير.

وأعلنت عدة ولايات مطلة على خليج المكسيك، من بينها فلوريدا وألاباما، حالة الطوارئ، وأمرت بإخلاء مناطق معرّضة لمخاطر الرياح العاتية والأمواج المرتفعة والأمطار الغزيرة. وبلغت سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة 165 كيلومتراً في الساعة قبل خفض تصنيفها.

وامتدت آثار العاصفة إلى قطاع الطاقة، حيث عُلّق نحو 63% من إنتاج النفط و57% من إنتاج الغاز في خليج المكسيك، ما أدى إلى خروج نحو 1.3 مليون برميل من النفط يومياً من السوق.

وأعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها ستطرح ما يصل إلى أربعة ملايين برميل من النفط الخام من الاحتياطي الإستراتيجي لمواجهة اضطرابات الإمدادات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.