بقعة سوداء وسط الرياض تثير تساؤلات رائد فضاء.. وسفير دولة يكشف حقيقتها

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

نشر رائد الفضاء الفرنسي، توماس بيسكيت، على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة للعاصمة السعودية الرياض ليلا بأضوائها الساطعة، حيث أثارت البقعة المظلمة وسط الصورة تساؤلا لديه حول طبيعة المكان المظلم.

وأرفق رائد الفضاء الصورة بتعليق قال فيه: «الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية تبرز في الليل بأضوائها الساطعة، البقعة المظلمة في وسط المدينة لافت ولكنني لا أعلم بالضبط ما هي».

وحسب «سبوتنيك» رد السفير الفرنسي في السعودية، لودوفيك بويل، بأن الجزء المظلم في الصورة يعود إلى منطقة المطار القديم، والتي ستصبح حديقة الملك سلمان.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يلتقط فيها رواد فضاء صورا من مناطق بالمملكة العربية السعودية، حيث سبق ونشر رائد الفضاء الياباني، نوغوتشي سوييشي، صورة لمدينة مكة والحرم والمكي على صفحته الرسمية على «تويتر» أيضا.

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