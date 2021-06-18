رجل أعمال يقتل طليقته في وضح النهار وفي شارع مزدحم ثم ينتحر

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

صدم سكان مدينة تيريسينا البرازيلية السبت الماضي، بسبب واقعة قتل وانتحار غريبة، حيث قام رجل الأعمال فاغنر دياس فريتاس ، 52 عامًا ، بقتل زوجته السابقة مع سبق الإصرار والترصد، آنا فاليسكا أراوجو(47 عامًا)، لعدم قبوله إنهاء العلاقة والطلاق منه.

وقعت الجريمة أمام سوبر ماركت وشهدها المارة.

ووفقاً لموقع "أوليبيرال" البرازيلي، تظهر المعلومات التي جمعتها الشرطة أن هذه كانت مأساة يعرفها الكل للزوجة السابقة بشأن مطارة طليقها لها.

كان المتهم يطارد زوجته السابقة منذ شهور، لدرجة أنها طلبت المساعدة من أفراد أسرته للسيطرة عليه.

وصدر إجراء وقائي لفاليسكا ضد فاجنر وتقارير الشرطة المسجلة لدى الشرطة ، والتي لم تمنعه ​​من محاولة قتلها.

تم العثور على ثلاث أوامر عدم تعرض ضد فاغنر في حقيبتها عقب مقتلها.

لم يقبل رجل الأعمال البالغ من العمر 52 عامًا إنهاء العلاقة وكان يطارد زوجته السابقة منذ شهور.

وفي فيديو انتشر على وسائل التواصل الإجتماعي سجلت كاميرات الدوائر الأمنية من المؤسسات القريبة لحظة وصول فاجنر إلى مسرح الجريمة، بعد الساعة 2 ظهراً بقليل، حيث أوقف سيارته بجوار سيارة زوجته السابقة.

بعد دقيقتين ، خرجت آنا من سوبر ماركت برفقة شاب يصغرها في السن.

في تلك اللحظة، ترك السيارة ومسدسه في يده واتجه نحو آنا التي حاولت العودة إلى داخل السوبرماركت بحثًا عن مكان آمن.

لكنه أمسك بها وأطلق عليها النار. ثم استدار واطلق النار على نفسه.

مات كلاهما على الفور.

كان للزوجين السابقين طفلان، وكانا يشعران بالخوف والغضب للغاية بسبب القتل.

قال بعض زملاء العمل الذين حضروا إلى منزل آنا أيضًا إنها طلبت المساعدة من الأشخاص الذين يقدمون خدمات أمنية في المكان الذي تعمل فيه.

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