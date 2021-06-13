يقتل ويسرق والديه بعد حرمانه من ميراث العائلة وكتابته باسم زوجة أخيه المتوفي

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

أقدم مواطن هندي على قتل والديه لأنهما قررا كتابة كل أملاك الأسرة باسم زوجة أخية الأكبر المتوفي.

ونقل موقع "انديان إكسبريس" عن الشرطة أن رافي، وهو في أوائل الأربعينيات من عمره، علم أن والديه سوريندرا دكا (70 عامًا) وسانتوش (63 عامًا) سيكونان بمفردهما يوم الجمعة، حيث ذهبت زوجة ابنهما الأكبر والمتوفي إلى بيت أهلها، فخطط للجريمة.

وكان الوالدان يقيمان على مدى عقدين مع ابنهما الأكبر غوراف، الذي توفي قبل عامين.

وبعد وفاة الابن الأكبر بدأت التوترات تعرف طريقها للعلاقة بين رافي ووالديه.

وبسبب زيادة المشاكل بين رافي ووالديه، قرر الأخيران حرمانه من الميراث وكتابة التركة كلها باسم زوجة أخيه الأكبر المتوفي، ما أثار غضب رافي وخطط لقتل والديه.

وعندما وصلت الشرطة إلى منزل العائلة اكتشفت أن المنزل تم نهبه وأن الوالدين تم قتلهما وكل منهما في طابق مختلف من المنزل.

تم القبض على رافي، حيث اعترف بارتكاب القتل والسرقة بسبب قرار والديه.

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