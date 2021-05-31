وضعوا جثتها في غرفة مجاورة.. ماتت العروس خلال الزفاف فتزوج العريس أختها

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

تحولت إحدى حفلات الزفاف في الهند إلى مأساة وحدث غريب من نوعه، حيث أصيبت عروس شابة بسكتة قلبية وانهارت خلال حفل زفافها. وفي تطور مثير وسريع، قررت كلتا العائلتين بعد ذلك الاحتفال رسميًا بالزواج بين العريس وأخت العروس المتوفاة.

وقع الحادث الأسبوع الماضي في بهارتانا بمنطقة ايتاوا في الهند.

حدث كل هذا عندما كان الزوجان يستعدان للحفل الختامي بعد تبادل أكاليل الزهور والاحتفالات الأخرى.

في ذلك الوقت، فقدت العروس سورابي فجأة وعيها بجانب العريس مانجيش كومار. تم استدعاء الطبيب الذي أعلن وفاتها لاحقاً، قائلاً إنها عانت من سكتة قلبية كبيرة. وتحولت احتفالات الزفاف إلى حداد.

وقال شقيق العروستان (المتوفاة والعروس البديلة) أن العائلتين جلستا معًا واقترح أحدهم أن تتزوج الأخت الصغرى نيشا من العريس. ناقشت العائلتان الأمر واتفقا على الفكرة.

وبعد الاتفاق تم الاحتفاظ بجثة سورابي في غرفة أخرى وتم عقد زواج مانجيش رسميًا مع نيشا.

بعد الزفاف ومغادرة العروسان، أقيمت طقوس جنازة سورابي.

وقال سينغ عم سورابي (العروس المتوفاة): "لقد كان وضعاً صعباً لعائلتنا، حيث كانت ترقد جثة العروس (سورابي) في إحدى الغرف، بينما كان حفل زفاف ابنة أخرى (نيشا) يقام في الغرفة الأخرى. لم نشهد قط مثل هذه المشاعر المختلطة. وأضاف "الحزن على وفاتها والسعادة بالزفاف".

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