العريس أخفى ديانته بتواطؤ مع العروس.. زواج ينتهي في مركز الشرطة

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

لم يخطر ببال العريس أن عدم قدرته على نطق الكلمات الأردية بشكل صحيح سيكلفه زواجه.

نعم، وقع الحادث الغريب في منطقة مهراججانج في ولاية أوتار براديش الهندية أمس الاثنين بعد أن تم القبض على شاب تظاهر أنه مسلم وتسليمه إلى الشرطة عندما فشل في نطق الكلمات الأردية بشكل صحيح أثناء مراسم الزواج الإسلامية.

الجدير بالذكر أن المتهم كان على علاقة بالفتاة بعد أن التقيا على منصة التواصل الاجتماعي.

علمت الفتاة أن الشاب ليس مسلماً لكنها قررت عدم الكشف عن ذلك لعائلتها. ثم أقنعت الشاب بالزواج منها حسب العادات الإسلامية.

ومع ذلك، فشلت خطتهما، لأنه أثناء الزفاف، لم يتمكن العريس من نطق بعض الكلمات الأردية بشكل صحيح، مما جعل عائلة العروس تشتبه في العريس.

وعندما تخبط العريس في الكلمات الأوردية، فحصت عائلة الفتاة بطاقة الهوية الخاصة به ليكتشفوا هويته الحقيقية.

قبض أهل العروس وحضور حفل الزواج على المتهم وأصدقائه أثناء محاولتهم الفرار، وبعد ذلك، تم تسليمه إلى الشرطة، بعد إلغاء الزواج.

وقال المفتش المسؤول ديليب شوكلا، إنه تم إحضار العريس والعروس إلى مركز الشرطة وتم استجوابهما، حيث اعترفت الفتاة بأنها كانت على علم بديانة العريس.

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