تراجع أسعار النفط و"برنت" يهبط إلى 93.65 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط، اليوم، للجلسة الرابعة على التوالي، مواصلة خسائرها عقب هبوطها بأكثر من 8% في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتاً، بما يعادل 1.03%، إلى 93.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:11 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.14 دولار، أو 1.29%، إلى 86.98 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد تراجعا بأكثر من 8% في الجلسة السابقة، ليسجلا عند التسوية أدنى مستوياتهما منذ 31 أغسطس.