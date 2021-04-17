التلفزيون الإيراني يعرض صورة المتورط في هجوم نطنز على بطاقة حمراء

المصدر: طهران - رويترز

ذكر التلفزيون الإيراني اليوم السبت أنه تم تحديد هوية شخص قال إنه المسؤول عن الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز النووية وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وقال التلفزيون إن وزارة المخابرات «حددت هوية مرتكب هذا التخريب وهو رضا كريمي». وأضاف أن الرجل فر من إيران قبل انفجار الأحد الماضي الذي ألقت إيران باللوم فيه على إسرائيل.

وعرض التلفزيون صورة للمشتبه به على بطاقة حمراء مكتوب عليها «مطلوب من الإنتربول». وأوردت البطاقة أنه يبلغ من العمر 43 عاما.

وقال التلفزيون «الخطوات اللازمة جارية لاعتقاله وإعادته إلى البلاد عبر القنوات القانونية».

وبث التلفزيون الرسمي أيضا لقطات لصفوف من أجهزة الطرد المركزي التي حلت محل الأجهزة التي تضررت جراء الانفجار في محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

وأضاف التلفزيون في تقريره أن «عددا كبيرا» من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم والتي تعطلت بسبب الانفجار عادت إلى العمل بشكل طبيعي.

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