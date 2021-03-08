أعطته صورتين ورقم هاتفها.. فتاة روسية تكشف تفاصيل طلبها الزواج من بوتين !

المصدر: موسكو - متابعات

تحدثت فتاة تدعى يوليا شيلوفا، من مدينة إيفانوفو الروسية، عن ما حدث لها بعد أن تقدمت بطلب للزواج من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارته لتلك المدينة في العام الماضي.

وقالت الفتاة لقناة "روسيا 1": " لم يتصل بي بوتين، لكن حظيت بالعديد من المعجبين بعدها، ولم يستطع أي منهم الفوز بقلبي"، بحسب قولها.

وبحسب روسيا اليوم، فقد وصفت الفتاة الرئيس بوتين بأنه "قوي الإرادة، وحازم، وقوي الشخصية". وقالت إنها لطالما أعجبت به.

يذكر أنه في العام الماضي، تقدمت الفتاة إلى الرئيس بوتين، خلال رحلة عمل إلى إيفانوفو، وأثناء زيارته لبعض الأماكن، وأعطته صورتين لنفسها مع رقم هاتفها ومعلومات موجزة عنها، وكتبت على الجزء الخلفي من إحدى الصور، اسمها وبلدتها، وطلبت من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزواج منها.

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