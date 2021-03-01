ضبط مسؤولة أطلقت أسماء زوجها وأقاربه على الشوارع في مصر

المصدر: القاهرة - متابعات

ذكرت صحف مصرية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط مهندسة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، قامت باستغلال موقعها الوظيفي والإخلال بمقتضيات الوظيفة العامة والحصول لنفسها على مكاسب معنوية، وواجهة اجتماعية، حيث استغلت عملها، وقامت بتحديث بيانات الشوارع وأطلقت اسم زوجها وأسماء أقاربه على الشوارع غير المسماة بالمدينة.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر أمني قوله إنه بالنسبة لما تم بثه عبر بعض البرامج التليفزيونية بالقنوات الفضائية، حول واقعة قيام موظفة بإطلاق أسماء عدد من أقاربها على بعض شوارع مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، فقد أسفر فحص الأجهزة الأمنية عن صحة الواقعة، وقيام مهندسة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، باستغلال موقعها الوظيفي والإخلال بمقتضيات الوظيفة العامة والحصول لنفسها على مكاسب معنوية، وواجهة اجتماعية حيث استغلت عملها وقامت بتحديث بيانات الشوارع وإطلاق أسماء زوجها وأقاربه على الشوارع غير المسماه بالمدينة، دون العرض على السلطة المختصة وبالمخالفة للقواعد والإجراءات المنظمة لهذا الشأن، وتم تسجيل أسماء الشوارع بأسماء أقاربها بقاعدة بيانات المركز التكنولوجي لرئاسة الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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