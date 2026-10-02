اختفت فجأة وهي تمشي .. «منهل الصرف الصحي» يبتلع امرأة في إسطنبول

في لحظة لم تتوقعها، اختفت امرأة مسنة وهي تمشي بعدما انهارت فتحة صرف صحي أثناء مرورها فوقها، لتسقط داخل حفرة عميقة في أحد شوارع إسطنبول، في مشهد صادم وثقته كاميرات المراقبة.

ووقعت الحادثة في منطقة أفجلار بالجانب الأوروبي من المدينة، حين سقطت المرأة، البالغة من العمر 76 عامًا، داخل فتحة الصرف الصحي بشكل مفاجئ، قبل أن يعود الغطاء المتحرك إلى مكانه، ما جعلها عالقة في الداخل دون أن يتمكن أحد من رؤيتها في البداية.

وأظهر مقطع الفيديو رجلًا كان يسير في الاتجاه المعاكس، قبل أن ينتبه إلى ما حدث ويتدخل على الفور، ويطلب المساعدة لإنقاذ المرأة، في الوقت الذي كان يمكن أن تبقى فيه داخل الفتحة دون أن يكتشف أحد سقوطها.

وبحسب تقارير محلية، يصل عمق فتحة الصرف إلى نحو 4 أمتار، فيما احتاج إخراج المرأة إلى تدخل فرق فنية متخصصة، بعدما فشل المارة في انتشالها بمفردهم.

وأثارت الواقعة موجة من الانتقادات تجاه الجهات المسؤولة عن المنطقة، وسط تساؤلات حول إجراءات السلامة وصيانة فتحات الصرف في الشوارع، بعدما تحولت الفتحة إلى خطر كاد أن يودي بحياة المرأة.

وبعد إنقاذها، نُقلت المسنة إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لم تتضح حتى الآن طبيعة إصاباتها ومدى خطورتها.