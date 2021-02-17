حقيقة ظهور "دب قطبي" في أحد شوارع مصر

المصدر: القاهرة - متابعات

تداول عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صورة زعموا أنها لـ"دب قطبي" يتجول في أحد شوارع مصر، في ظل موجة الطقس البارد التي اجتاحت مصر مؤخراً ورافقها تساقط الثلوج في بعض المناطق.

وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، أن صورة الدب المتداولة بشكل واسع تم التقاطها في النرويج وليس بمصر، حيث سبق ونشرت صحيفة "بارنتس أوبزرفر" النرويجية خبراً العام الماضي وأرفقت فيه صورة الدب المتداولة، وتضمن الخبر قيام الشرطة بقتل دب قطبي أثار الذعر والخوف في نفوس السكان بعد ظهوره بشكل مستمر في الشوارع على مدار أيام متتالية في رأس السنة الميلادية دون معرفة وجهته.

والتقط رئيس شرطة سالفبارد الصورة المتداولة عندما كان بداخل سيارته بينما يتجول الدب في الخارج. وكان الدب أبرز ما تداولته وسائل الإعلام النرويجية في بداية يناير 2020 حيث نشر أحد السكان مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه الدب يسير في الشوارع.

وتداول بعض المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي في مصر تعليقات طريفة على صورة الدب القطبي المزعومة، وقال أحدهم "عاجل ظهور دب قطبي عند مزلقان 25 اللي يتعرف عليه إحنا رابطينه عند المحل"، فيما سخر آخر قائلاً: "خلي بالكم ممكن ينزلكم بطاريق وكلب البحر"، بينما أكد آخرون أن الصورة "فوتوشوب" وليست حقيقية.

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