بالصور.. إيفانكا ترامب في شاطئ ميامي

المصدر: واشنطن - متابعات

تداولت وسائل إعلام أميركية صورا لابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، التي شغلت منصب مستشارة الرئيس في عهد أبيها، من أحد شواطئ مدينة ميامي الأميركية.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" للأنباء، ظهرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، لأول مرة، في نشاط وصف بالخاص وغير العام، على شاطئ البحر في ميامي حيث تقيم حاليا مع عائلتها.

وانضمت إيفانكا إلى عائلتها أخيرا في فلوريدا بعد مغادرتها العاصمة الأمريكية واشنطن، بعد انتهاء ولاية والدها التي أحدثت الكثير من الجدل.

وخرجت إيفانكا ترامب إلى الشرفة في منزلها الجديد واستلقت أريكة خاصة، ما لفت أنظار المتابعين الذين التقطوا لها صورا تم تداولها بشكل واسع.

وظهرت إيفانكا ترامب بعدة صور التقطت لها في وضعيات مختلفة، وفي أغلب الصور كانت ممسكة بهاتفها المحمول وفي إحدى الصور تجري مكالمة هاتفية وفي صورة أخرى كانت تقوم بكتابة رسالة، ووصف مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تلك الصور بـ"الطبيعية والعفوية".



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