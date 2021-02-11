مصدر أمني كويتي: المرتدّة عن الإسلام إلى «اليهودية» بسمة عراقية الأصل إريترية الجنسية

المصدر: متابعات - سمير سعيد

نفى مصدر أمني كويتي صحة ما ذكرته فتاة تدعى ابتسام مهــدي معروفــة بـ «الفنانة بسمة» أعلنت ردتها عن الإسلام إلى اليهودية وادعت أنها كويتية، مؤكداً لـصحيفة «الأنباء» الكويتية أنها عراقية الأصل، وقد حاولت أن تحصل على الجنسية الكويتية لكنها لم تتمكن من ذلك، حيث اضطرت تحت وطأة المستندات التي تمت مواجهتها بها للاعتراف بأنها عراقية، وأنهـا قامت بتعديــل أوضاعها إلى الجنسية الإريترية، وقد حصلت على إقامة بهذه الجنسية لكنها غادرت الى دولة اخرى، مرجحا المصدر ان تكون دولة اوروبية.

وأشار المصدر إلى ان المدعية لم يسبق لها ان حملت الجنسية الكويتية.

وكانت المدعية قد ذكرت في المقطع أنها تدعى «بسمة الكويتية»، وأنها تركت الإسلام وتحولت إلى اليهودية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news