إعادة فتح المنطقة الخضراء في بغداد بشكل جزئي

المصدر: بغداد - أ ف ب

أعادت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، فتح المنطقة الخضراء بشكل جزئي، وجسر رئيسي في وسط بغداد بعد إغلاقهما قبيل بدء الاحتجاجات الشعبية قبل عام، فيما خيم هدوء نسبي على العاصمة العراقية وأغلب المدن التي شهدت تظاهرات خلال اليومين الماضيين.

وبعد يومين من احتجاجات تخللتها صدامات، رفعت قوات الأمن الثلاثاء الحواجز الاسمنتية من جسر السنك في وسط بغداد، كما شاهد مصور في فرانس برس، والتي كانت وضعتها بهدف منع عبور المتظاهرين من ساحة التحرير نحو المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة والبرلمان والسفارة الأميركية.

وقال المستشار العسكري لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الفريق محمد البياتي، في حديث لصحافيين خلال عملية فتح جسر السنك إن السلطات تدرس فتح جسر الجمهورية، الجسر الرئيسي الذي يصل ساحة التحرير بالمنطقة الخضراء.

وعاد الهدوء نسبياً إلى ساحة التحرير، المعقل الرئيسي للتظاهرات في بغداد منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة في أكتوبر 2019، بعدما شهدت خلال اليومين الماضيين صدامات، كما أزيلت خيم المتظاهرين، وفق ما شاهد مصور في فرانس برس. وتجمع العشرات فقط عند مدخل جسر الجمهورية.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت السلطات فتح المنطقة الخضراء أمام حركة السير من الساعة 06,00 حتى الساعة 17,00.

وعلى مدى سنوات، كان الدخول ممنوعاً إلى المنطقة الخضراء التي أغلقت تماماً بعد عام 2003 ثم أعيد فتحها لوقت قصير أمام حركة السير قبل أن يعاد إغلاق منافذها الأساسية تزامناً مع انطلاق التظاهرات في أكتوبر 2019.

وكان الكاظمي تعهد بعيد توليه رئاسة الحكومة تضمين مطالب المحتجين خطط حكومته وإجراء انتخابات مبكرة. وأمر قوات الأمن بعدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين خلال تظاهرات الأحد والاثنين. وشكّل فتح المنافذ والطرق الرئيسية في وسط العاصمة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة جزءاً من استراتيجية حكومته لإعادة الأمور إلى طبيعتها.

في الأثناء، لم تشهد مدن جنوب العراق الثلاثاء أي تظاهرات كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

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