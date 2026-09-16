اقترح سكان في منطقة المويهات 2 بعجمان دراسة إنشاء معبر أو جسر مخصص للمشاة، مقابل منطقة التلة، بالقرب من منطقة المدارس وأكاديمية عجمان، مشيرين إلى أن الموقع يشهد حركة كثيفة للطلبة، خصوصاً خلال فترات الذهاب إلى المدارس والانصراف منها. وأوضحوا أن الشارع واسع ويشهد كثافة كبيرة، ما يجعل عبوره سيراً على الأقدام أمراً صعباً، وقد يعرّض الطلبة والمشاة للخطر، مناشدين بتوفير معبر آمن يضمن سلامة الجميع ويسهّل تنقُّل الطلاب بين جانبَي الطريق.