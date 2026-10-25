«طرق دبي» تفتتح الجسر الأخير ضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري الجمعة المقبل

تفتتح هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الجمعة المقبل الموافق 30 أكتوبر الجاري، الجسر الأخير ضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري، بطول 1000 متر، وبسعة مسارين، وطاقة استيعابية تبلغ نحو 3000 مركبة في الساعة، ويخدم الجسر الحركة المرورية القادمة من شارع المجلس باتجاه شارع الثاني من ديسمبر، ويسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وخفض زمن الرحلة من شارع المجلس إلى شارع الثاني من ديسمبر، من 6 دقائق إلى دقيقة واحدة، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية على أحد أهم التقاطعات الحيوية في الإمارة.

وبافتتاح الجسر، تكون الهيئة قد أنجزت جميع الأعمال الرئيسة في مشروع تطوير دوار المركز التجاري، الذي شمل تنفيذ خمسة جسور بطول إجمالي يبلغ 5000 متر، وبتكلفة تجاوزت 696 مليون درهم.

وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "يأتي إنجاز مشروع تطوير دوار المركز التجاري، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة "حفظها الله"، في مواصلة تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية على شارع الشيخ زايد، ورفع كفاءة الربط بين أهم المراكز الاقتصادية والتجارية في دبي، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، لمواكبة النمو السكاني والعمراني والاقتصادي المتسارع، الذي تشهده إمارة دبي، وتعزيز ريادتها العالمية في الأعمال والاستثمار والسياحة، وتوفير منظومة تنقّل متكاملة ومستدامة، تدعم تنافسية الإمارة، وتسهم في تسهيل حركة السكان والزوار، والارتقاء بجودة الحياة".

ربط محاور الطرق

وأضاف الطاير: "يمثّل مشروع تطوير دوار المركز التجاري أحد المشاريع الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق في دبي، نظراً لموقعه الحيوي على شارع الشيخ زايد، الشريان المروري الرئيس في الإمارة، ودوره في الربط بين عدد من أهم محاور الطرق الحيوية، والمناطق الاقتصادية والتجارية والسكنية، وفي مقدّمتها مركز دبي التجاري العالمي، الذي يستضيف كبرى المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية، ومركز دبي المالي العالمي، الذي يُعدّ أحد أبرز المراكز المالية العالمية، إلى جانب المناطق المحيطة، التي تشهد حركة مرورية كثيفة على مدار اليوم، ويسهم المشروع في إحداث نقلة نوعية في انسيابية الحركة المرورية، من خلال توفير حركة مرورية حرة في اتجاهات متعددة، وتعزيز الربط بين شارع الشيخ زايد والشوارع الرئيسة المحيطة، وخفض معدل التأخير على التقاطع من 12 دقيقة إلى 90 ثانية، بما ينعكس إيجاباً على سهولة الوصول إلى هذه الوجهات الحيوية، وخدمة أكثر من نصف مليون من السكان والسياح".

تطوير المحاور المرورية

وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن مشروع تطوير دوار المركز التجاري يتكامل مع مشروع تطوير شارع المستقبل، الذي تسير الأعمال فيه بوتيرة متسارعة، ضمن رؤية شاملة لتطوير المحاور المرورية الرئيسة في المنطقة، وتعزيز الترابط بين مراكز الأعمال والأنشطة الاقتصادية، ورفع كفاءة شبكة الطرق وقدرتها على استيعاب النمو المستقبلي للحركة المرورية، ويتضمن مشروع تطوير شارع المستقبل، المقرر إنجازه عام 2027، تنفيذ جسور وأنفاق بطول 1500 متر، وتوسعة الشارع إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، بما يسهم في زيادة طاقته الاستيعابية بنسبة 33%، وخفض زمن الرحلة من 13 دقيقة إلى ست دقائق، وهو ما يعزّز الأثر الإيجابي لمشروع تطوير دوار المركز التجاري، ويدعم انسيابية الحركة المرورية على أحد أهم المحاور الحيوية في دبي.

خمسة جسور

يُعدّ دوار المركز التجاري أحد أهم التقاطعات الرئيسة في مدينة دبي، فهو يربط شارع الشيخ زايد بخمسة شوارع حيوية، هي: شارع الشيخ خليفة بن زايد، وشارع الشيخ راشد، وشارع الثاني من ديسمبر، وشارع قصر زعبيل، وشارع المجلس، وشمل المشروع تحويل الدوار السابق إلى تقاطع سطحي، وتنفيذ خمسة جسور بطول 5000 متر، توفّر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، بما يعزّز الربط بين المحاور الرئيسة، ويرفع الطاقة الاستيعابية للتقاطع، ويسهم في تسهيل انتقال المركبات بين المناطق التجارية والسكنية المحيطة.

تضمنت أعمال المشروع تنفيذ جسر في المستوى الثاني، بسعة مسارين، من شارع الشيخ زايد إلى شارع الشيخ خليفة بن زايد باتجاه منطقة ديرة، بطول 1000 متر، وبطاقة استيعابية تبلغ 3000 مركبة في الساعة، إلى جانب تنفيذ جسرين بسعة مسارين في كل اتجاه، يربطان شارع الشيخ راشد بشارع الثاني من ديسمبر، بطول إجمالي يبلغ 2000 متر، وطاقة استيعابية تصل إلى 6000 مركبة في الساعة، كما شمل المشروع تنفيذ جسرين بسعة مسارين في كل اتجاه، يربطان شارع المجلس بشارع الثاني من ديسمبر، بطول إجمالي يبلغ 2000 متر، وطاقة استيعابية تُقدّر بنحو 6000 مركبة في الساعة.

فوائد المشروع

ويسهم مشروع تطوير دوار المركز التجاري في توفير حركة مرورية حرة من شارع الثاني من ديسمبر، في منطقتي جميرا والسطوة، باتجاه شارع المجلس المؤدي إلى شارع المستقبل، ومركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، إضافة إلى تسهيل الحركة المرورية باتجاه شارع الشيخ راشد ومنطقة ديرة، ويسهم المشروع كذلك في تعزيز انسيابية الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الثاني من ديسمبر، والحركة القادمة من شارع المستقبل باتجاه شارع الشيخ زايد جنوباً، وتوفير حركة مرورية حرة من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الشيخ خليفة بن زايد، بما يدعم توزيع الحركة المرورية على شبكة الطرق المحيطة، ويعزّز كفاءة التقاطع في استيعاب أحجام الحركة المرورية.

مناطق حيوية

ويخدم مشروع تطوير دوار المركز التجاري مجموعة من أهم المناطق الاقتصادية والتجارية والسكنية والتطويرية في إمارة دبي، وفي مقدّمتها مركز دبي التجاري العالمي، الذي يعد وجهة رئيسة لاستضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى منذ أكثر من أربعة عقود، ويستقطب سنوياً أعداداً كبيرة من الزوار والمشاركين في الفعاليات الاقتصادية والتجارية العالمية، ومن أبرزها معرض جيتكس، وسوق السفر العربي، ومعرض الخليج للأغذية "جلفود"، وغيرها من المعارض والمؤتمرات المتخصصة.

ويخدم المشروع مركز دبي المالي العالمي، الذي يُعدّ مركزاً مالياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويضم مقار العديد من المؤسسات المالية والشركات العالمية، إلى جانب مناطق زعبيل والسطوة والكرامة والجافلية والمنخول، وغيرها من المناطق السكنية والتجارية والتطويرية، ويُقدّر عدد المستفيدين من المشروع بأكثر من نصف مليون ساكن وزائر.

وتكتسب أعمال تطوير التقاطع أهمية خاصة بالنظر إلى موقعه على شارع الشيخ زايد، وحجم الحركة المرورية، التي يشهدها يومياً، وارتباطه المباشر بعدد من أهم الوجهات الاقتصادية والتجارية والسياحية في دبي، حيث يسهم المشروع في تسهيل الوصول إلى هذه الوجهات، وتعزيز الترابط بين المناطق المحيطة، ودعم حركة التنقل اليومية للسكان والموظفين والزوار.

شارع المستقبل

يُعدّ مشروع تطوير دوار المركز التجاري، جزءاً من مشروع متكامل يشمل أيضاً، تطوير شارع المستقبل، الممتد من تقاطعه مع شارع قصر زعبيل حتى شارع المركز المالي، حيث تسير الأعمال في المشروع بوتيرة متسارعة، ومن المُقرّر إنجازه عام 2027، بما يعزّز التكامل بين المحاور المرورية الرئيسة، ويسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق في المنطقة.

ويتضمن مشروع تطوير شارع المستقبل تنفيذ جسور وأنفاق بطول 1500 متر، وزيادة عدد مسارات الشارع من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، ويسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 9000 مركبة في الساعة، إلى 12000 مركبة في الساعة، بنسبة زيادة 33%، وخفض زمن الرحلة من 8 دقائق إلى 3 دقائق و30 ثانية.

3 أنفاق وجسر

وتشمل أعمال المشروع تنفيذ ثلاثة أنفاق بطول إجمالي يبلغ 1100 متر عند تقاطع شارع المستقبل مع شارع المركز التجاري، إلى جانب تنفيذ جسر بطول 400 متر، وبسعة مسارين، لخدمة الحركة المرورية القادمة من مركز دبي التجاري العالمي باتجاه تقاطع شارع قصر زعبيل مع شارع المستقبل.

ويتضمن المشروع توسعة شارع المستقبل، من تقاطعه مع شارع المركز المالي حتى تقاطعه مع شارع قصر زعبيل، بطول 3500 متر، وزيادة عدد المسارات من ثلاثة إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، إلى جانب تنفيذ وصلات مرورية حرة لتحسين انسيابية الحركة عند تقاطع شارع المستقبل مع كل من شارع المعارض وشارع المركز التجاري، وإنشاء جسر للمشاة على شارع الصكوك، وتطوير التقاطعات القائمة على امتداد الشارع.

ويسهم التكامل بين مشروعي تطوير دوار المركز التجاري وشارع المستقبل في تعزيز الربط بين شارع الشيخ زايد والمحاور المرورية المحيطة، وتسهيل الوصول إلى مراكز الأعمال والوجهات الاقتصادية والتجارية الرئيسة، ورفع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، بما يواكب التوسُّع العمراني والاقتصادي في المنطقة، ويدعم مستهدفات دبي في توفير بنية تحتية متطورة ومنظومة تنقّل تتسّم بالمرونة والاستدامة.