رد

رداً على الشكوى التي نشرت في زاوية «سكيك»، بشأن مطالبة قرّاء بتنفيذ جسر مشاة مكيّف يربط محطة المترو في منطقة الخليج التجاري بدبي، الواقعة على التقاطع الرئيس لمجموعات المكاتب والمباني التجارية في المنطقة، بحيث يسهم في تسهيل تنقل الموظفين والسكان، والحد من الازدحام أمام ممرات المشاة بالقرب من الإشارات الضوئية، أفادت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بأن الجسر المقترح مشمول ضمن خططها لتطوير البنية التحتية لشبكات النقل، بهدف تحسين تجربة المشاة وتعزيز السلامة وسهولة الوصول، وأكدت الهيئة أنها تواصل تطوير منظومة النقل والبنية التحتية بما يتناسب مع النمو العمراني والزيادة في الحركة، بما يسهم في تعزيز السلامة وكفاءة التنقل في المدينة.

محطة

طالب سكان في منطقة «القوز 2» (غدير الطير) في دبي بالنظر في إنشاء محطة وقود متكاملة تخدم سكان المنطقة والمناطق المجاورة، لاسيما مدينة محمد بن راشد ومنطقة الميدان، مشيرين إلى التوسع العمراني والسكاني الذي تشهده تلك المناطق، وما يصاحبه من زيادة في أعداد المركبات، وأضافوا أن إنشاء محطة وقود في موقع مناسب سيسهم في تلبية احتياجات السكان ومستخدمي الطرق، ويوفر عليهم عناء قطع مسافات للوصول إلى محطات الوقود.

فحم

لاحظ قراء ارتفاع أسعار الفحم المستخدم في الشواء، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة الإقبال على الرحلات البرية والتخييم، مشيرين إلى وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار مقارنة بموسم الصيف، على الرغم من عدم وجود اختلاف في نوعية الفحم أو جودته، وطالبوا بتكثيف الرقابة على منافذ البيع، والتحقق من أسباب ارتفاع الأسعار، والتأكد من عدم استغلال زيادة الطلب خلال الموسم الشتوي لرفع الأسعار بصورة غير مبررة، بما يضمن حماية المستهلكين، واستقرار الأسعار في الأسواق.