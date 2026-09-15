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رداً على الشكوى التي نُشرت في زاوية «لقطة» بشأن ملاحظة سكان في إحدى المناطق السكنية في دبي ترْك قارب على مقطورة في الشارع العام لفترة طويلة - ما تسبب في شغل جزء من الطريق، فضلاً عن تشويه المظهر العام للمنطقة - أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حرصها المستمر على تنظيم إيقاف القوارب والمقطورات، بالتعاون مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقاً للأنظمة والتعليمات المعتمدة، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق والمحافظة على المظهر الحضاري في إمارة دبي.

تحويلة

شكا سائقون في رأس الخيمة استمرار التحويلة المرورية على شارع الشامل في مدينة الشيخ خليفة، والممتدة من الدوار المقابل لمجمع زايد التعليمي حتى الجسر المقابل للبيت المتوحد، على الطريق المؤدي إلى شارع الإمارات، مشيرين إلى أن التحويلة قائمة منذ نحو خمسة أشهر، وتسببت في عرقلة حركة المركبات، خصوصاً مع بداية العام الدراسي، وزيادة الكثافة المرورية.

وأوضحوا أن وتيرة العمل في الموقع تسير ببطء.

وناشدوا بتسريع إنجاز الأعمال، وفتح الطريق أمام الحركة المرورية في أقرب وقت، بما يسهم في الحد من الازدحام وتسهيل تنقل مستخدمي الطريق.

إشادة

أشاد أولياء أمور في إمارات عدة بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الشرطة في تنظيم الحركة وانسيابيتها حول المدارس خلال الأسابيع الأولى من بداية العام الدراسي الجديد.

وأشاروا إلى تعامل أفراد الشرطة بحرفية مع الكثافة التي تشهدها أوقات الذروة، لاسيما في الفترات الصباحية، وساعات خروج الطلبة، علاوة على تقديمهم يد العون بسرعة لبعض أولياء الأمور الذين يتعرضون لمواقف طارئة.