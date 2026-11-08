3 مسارات في كل اتجاه.. دبي تفتتح نفق شارع الخليج

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم الأحد، نفق شارع الخليج، الذي يمتد من نهاية منحدر جسر (إنفينيتي) في ديرة، حتى تقاطع شارع الخليج مع شارع الوحيدة، بطول 1650 متراً، وبسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وطاقة استيعابية تبلغ 12 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين، وذلك في إطار استكمال مراحل مشروع تطوير محور الشندغة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بمواصلة تطوير شبكة الطرق والبنية التحتية، بما يواكب النمو العمراني والسكاني المتسارع في إمارة دبي، ويعزز انسيابية الحركة المرورية، ويرتقي بكفاءة الربط بين المناطق السكنية والتجارية والمشاريع التطويرية، ويسهم في تسهيل حركة تنقل السكان والزوار، وتحسين جودة الحياة.

وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "يأتي افتتاح نفق شارع الخليج، امتداداً لمشروع تطوير محور الشندغة، الذي يُعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية لشبكة الطرق في إمارة دبي، ويجسد حرص الهيئة على استكمال تطوير المحاور المرورية الرئيسة، وتعزيز تكامل شبكة الطرق، وتوفير حلول مرورية مستدامة تستوعب النمو المتواصل في حركة المركبات، وتواكب النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الإمارة، وتدعم مستهدفات دبي في توفير منظومة تنقل آمنة وسلسة ومستدامة".

وأضاف: "يشكّل افتتاح النفق إضافة نوعية لشبكة الطرق في منطقة ديرة، التي تشهد توسعاً عمرانياً وتجارياً متسارعاً، لا سيما مع تطوير المشاريع العمرانية والوجهات السكنية والسياحية الجديدة، مثل مناطق أبو هيل، والوحيدة، والممزر، إضافة إلـى المشاريع التطويرية، وفي مقدمتها جزر دبي، وسوق الواجهة البحرية، وميناء الحمرية، حيث يسهم المشروع في تعزيز انسيابية الحركة المرورية على شارع الخليج، وتوفير حركة مرورية حرة للقادمين من جسر (إنفينيتي) باتجاه ديرة والممزر والعكس، إلى جانب تحسين الربط بين المناطق السكنية والمراكز التجارية والوجهات السياحية، وتسهيل وصول السكان والزوار إلى مختلف الوجهات، بما يعزز جاذبية المنطقة، ويدعم النشاط الاقتصادي والتجاري فيها، ويرتقي بجودة الحياة".

وأوضح الطاير أن نفق شارع الخليج يشكل جزءاً أساسياً من مشروع تطوير محور الشندغة، الذي يمتد على طول شارع الشيخ راشد وشارع الميناء وشارع الخليج وشارع القاهرة، بطول 13 كيلومتراً، ويتضمن تطوير 15 تقاطعاً، ويخدم عدداً من المناطق السكنية الحيوية والمشاريع التطويرية الكبرى، أبرزها جزر دبي، وواجهة دبي البحرية، ومدينة دبي الملاحية، وميناء راشد، ويقدر عدد السكان الذين يخدمهم المشروع بمليون نسمة، مشيراً إلى أن استكمال تطوير المحور سيسهم في تقليل زمن الرحلة من ساعة و44 دقيقة إلى 16 دقيقة بحلول عام 2030، الأمر الذي يعكس الأثر الإيجابي للمشروع في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، ورفع كفاءة شبكة الطرق، وتوفير الوقت والجهد على مستخدميها.

انسيابية الحركة المرورية

وتضمّن المشروع تنفيذ نفق بطول 1650 متراً، وبسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، يوفر حركة مرورية حرة للقادمين من جسر (إنفينيتي) باتجاه ديرة والعكس، بطاقة استيعابية تبلغ 12 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين، كما شمل تطوير الدوارات على شارعي القاهرة والوحيدة إلى تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية، وتنفيذ تحسينات مرورية على شارع القاهرة، وربط منحدر الجسر القادم من جزر دبي بالنفق الجديد على شارع الخليج باتجاه الممزر، ويسهم المشروع في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل الوصول إلى المناطق السكنية والتطويرية، بما يدعم الحركة الاقتصادية والسياحية، ويعزز الربط بين المناطق القائمة والمشاريع العمرانية الجديدة.

السلامة المهنية

وسجّل المشروع إنجازاً نوعياً ببلوغ إجمالي ساعات العمل المنفذة قرابة 11 مليون ساعة عمل منذ انطلاقه، وتحقيق أعلى مؤشرات السلامة المهنية، وعدم تسجيل أي إصابات، وهو ما يعكس كفاءة إدارة العمليات وفق البرنامج الزمني المعتمد، وذلك بمشاركة 2200 من المهندسين والفنيين والعمال، إلى جانب تشغيل 350 من الآليات والمعدات الثقيلة والخفيفة في مواقع العمل، كما شهد المشروع إعادة استخدام 77% من نواتج حفر النفق التي تقدر بنحو 522 ألف متر مكعب، لاستخدامها في المشاريع التابعة للهيئة والجهات الأخرى.

مساحات فنية

وضمن مبادرة "أنفاق دبي"، سيجري تحويل نفق شارع الخليج إلى لوحة فنية متكاملة تعزز المشهد الجمالي والحضري في دبي، وترسخ حضور الفن في المرافق والبنية التحتية الحيوية للإمارة، بما يعكس الطابع الحضاري والهوية البصرية الحديثة للمدينة.

ويعتمد التصميم، المقدم من الفنانة الإماراتية مريم الحثبور، على تجسيد أفق دبي بأسلوب الرسم المستخدم في العملات الورقية، من خلال خطوط دقيقة وتفاصيل غنية تعكس القيمة التجارية للمنطقة المحيطة بالنفق والهوية العمرانية لمدينة دبي، وتبرز في الوقت ذاته المكانة الاقتصادية والتنموية التي تتمتع بها الإمارة، وتمتد اللوحة على جدارية النفق لتعرض أبرز المعالم الجديدة في أفق دبي، وفي مقدمتها جسر (إنفينيتي)، بحيث تتكشف تفاصيلها تدريجياً أثناء الحركة داخل النفق، لتمنح مستخدمي الطريق تجربة بصرية ديناميكية تعبر عن تطور دبي وابتكارها، وتجسد التكامل بين الفن والبنية التحتية.

ويعتمد تنفيذ الجدارية على تقنية الموزاييك، التي تتميز بكفاءتها وعمرها الافتراضي الطويل، وقدرتها على المحافظة على جودة العمل الفني واستدامته على المدى البعيد، وبلغ عدد قطع "الموزاييك - الفسيفساء" المستخدمة في تنفيذ العمل الفني 35 مليون قطعة.

استكمال تطوير محور الشندغة

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، انتهت عام 2025، من أعمال تطوير محور الشندغة في منطقة بر دبي، وتنفذ حالياً مشروع إنشاء مدخل ومخرج مباشر لمشروع جزر دبي من جهة بر دبي، حيث يجري تنفيذ جسر يعبر خور دبي في المنطقة الواقعة بين جسر إنفينيتي ومنطقة مشروع تطوير ميناء راشد، بطول قرابة 1425 متراً، وسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وطاقة استيعابية إجمالية تقدر بنحو 16000 مركبة في الساعة في الاتجاهين.

ويرتفع الجسر 18 متراً ونصف المتر، فوق مستوى سطح مياه خور دبي، ويبلغ عرض القناة الملاحية 75 متراً، بما يتيح مرور مختلف أنواع السفن في الخور، ويتضمن المشروع تنفيذ مسار خاص للمشاة والدراجات الهوائية يربط طرفي الجسر، مزود بمصعدين لتسهيل حركة المشاة والدراجات، إلى جانب إنشاء طرق سطحية بطول نحو 2000 متر، لتوفير الربط مع شبكة الطرق الحالية من طرفي جزر دبي ومنطقة بر دبي.