سر ظهور "قلب كبير" في وسط البحر

كشفت وسائل إعلام أجنبية سر الصورة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لقلب كبير يظهر في وسط أحد البحار.

وقال موقع straits times إن هذه الصورة التقطها المصور الأسترالي جيم بيكو JIM PICOT، وعنوانها Love Heart Of Nature ، وقد فازت هذا العام بجائزة المسابقة الدولية للتصوير الجوي "Drone Photo Awards"، وتم التقاطها في أستراليا.

وتُظهر الصورة سمكة قرش تسبح داخل مجموعة كبيرة من أسماك السلمون للبحث عن غذاء، لكن تلك المعركة تحولت إلى صورة رائعة بعدسة "بيكو".

ومن المقرر أن يتم عرض الصورة ضمن فعاليات معرض جوائز سيينا للتصوير في إيطاليا، والتي ستعقد خلال الفترة من 24 أكتوبر الجاري إلى 29 نوفمبر المقبل.

ووصف موقع "peta pixel" هذه الصورة بـ"المذهلة" مؤكداً أن المصور التقطها في لحظة فريدة لدرجة أنه يصعب تصديقها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news