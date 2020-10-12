بالفيديو.. الإمارات تخفف أوجاع أطفال مرض السكري في فلسطين

المصدر: زهير دوله - الضفة الغربية:

بلمسة حانية شافية، تتلمس هيئة الأعمال الخيرية العالمية الإماراتية أوجاع الأطفال مرضى السكري في فلسطين، لتضمد جراحهم، وتخفف آلامهم، وبذلك تعود الحياة مجددا لهم دون أي خطر يحدق بهم، ويهدد حياتهم.

وفي هذا الجانب، نفذت هيئة الأعمال الخيرية العالمية الإماراتية مشروع توفير حقن الأنسولين للأطفال المصابين بمرض السكري في مدن الضفة الغربية، في ظل تعقد ظروف وإمكانيات عائلاتهم، ليصبحوا في مأمن بعد أن كانوا عاجزين عن توفيرها بكميات كافية لقهر المرض المزمن.

ويقول مدير مكتب هيئة الأعمال الخيرية العالمية الإماراتية في الأراضي الفلسطينية إبراهيم راشد،«إن مشروع توفير أقلام الأنسولين للأطفال مرض السكري، تنفذه هيئة الأعمال الخيرية في المدن الفلسطينية كافة بالضفة الغربية، وكانت أولى محطاته إغاثة جميع الأطفال المصابين بالمرض في مدينة طولكرم».

من جهة ثانية، يشير رئيس جمعية أصدقاء مرضى السكري في مدينة طولكرم بالضفة الغربية محمد بدران، إلى أن مشروع توفير حقن الأنسولين للأطفال تم بمتابعة حثيثة وشراكة كاملة من هيئة الأعمال الخيرية، ليس للأطفال المصابين بالمرض في محافظة طولكرم، بل في محافظات الضفة الغربية كافة.

ويمضي بدران قائلا،«إن هذا المشروع له أهمية كبيرة في رفع مستوى الدعم النفسي والمجتمعي للأطفال الذين قدر لهم الله الإصابة بمرض السكري.»

ويؤكد رئيس جمعية أصدقاء مرضى السكري أن المشروع سيبقى مستمرا من أجل تحقيق أفضل حالة صحية للأطفال المصابين بالسكري في الأراضي الفلسطينية.

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