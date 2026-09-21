19 ألف درهم تهدد «أبوعبدالغفار» وأسرته بفقدان المسكن

تواجه أسرة «أبوعبدالغفار» (سوداني) ظروفاً صحية ومعيشية صعبة، منذ تعرّضه لنوبة سكر استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الحكومية في عجمان، حيث رقد شهراً على سرير المرض، قبل إنهاء خدماته من جهة عمله، ليجد نفسه من دون وظيفة أو مصدر دخل، وغير قادر على سداد التزاماته المالية.

وتسببت الظروف التي مرّ بها في تراكم الأقساط الإيجارية، لتبلغ 19 ألف درهم، ما دفع مالك الشقة التي يقطن فيها مع أسرته إلى رفع قضية إيجارية ضده لمطالبته بسداد الأقساط المتأخرة، فيما هو عاجز عن تدبير المبلغ بسبب توقف مصدر دخله.

وقال «أبوعبدالغفار» لـ«الإمارات اليوم»: «أعاني مرض السكري منذ فترة، وتعرّضت قبل فترة لنوبة سكر مفاجئة، أدت إلى تدهور حالتي الصحية، واستدعت نقلي إلى المستشفى، حيث رقدت على سرير المرض لمدة شهر كامل، وخلال تلك الفترة لم أكن قادراً على الذهاب إلى عملي».

وأضاف: «بعد تحسن حالتي الصحية، وخروجي من المستشفى، فوجئت بإنهاء خدماتي من عملي، وأصبحت من دون عمل أو راتب، ومنذ ذلك الوقت بدأت ظروفي المالية تتدهور، ولم أعد قادراً على الوفاء بالتزاماتي، خصوصاً إيجار المسكن».

وتابع: «حاولت تدبير الأقساط المتأخرة، لكن عدم وجود مصدر دخل جعل الأمر صعباً، فتراكمت عليّ حتى قام مالك الشقة برفع قضية إيجارية ضدي، لأجد نفسي مطالباً بسداد الـ19 ألف درهم كاملة».

وأوضح «أبوعبدالغفار» أن فقدان وظيفته جاء في وقت كان فيه بأمسّ الحاجة إلى الاستقرار المادي، خصوصاً مع معاناته مرض السكري، وحاجته إلى متابعة حالته الصحية، مشيراً إلى أنه يبحث عن فرصة عمل تمكّنه من الاعتماد على نفسه، والعودة إلى حياته الطبيعية.

وقال: «لم أكن أتوقع أن تتغير ظروفي بهذه السرعة، فقد كنت أعمل وأسدد التزاماتي، لكن المرض وتزايد مضاعفاته، ودخولي المستشفى، تسببت في فقداني العمل الذي كنت أعيل أسرتي به، وجعلتني عاجزاً عن تدبير شؤون أسرتي والوفاء بالتزاماتي».

وأفاد بأنه كان المعيل الوحيد لأسرته التي تتكون من سبعة أفراد، قبل خسارته عمله، وأنه يعتمد حالياً على مساعدة مالية يقدمها له شقيقه، تكفي لتلبية جانب بسيط من الاحتياجات الأساسية للبيت، مضيفاً أنه حاول اللجوء إلى بعض معارفه طالباً مساعدتهم على تجاوز أزمة المتأخرات الإيجارية، لكن المبلغ يفوق إمكاناتهم، فيما لا يستطيع هو سداد جزء من المتأخرات في ظل عدم وجود دخل ثابت.

وناشد «أبوعبدالغفار» أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على سداد المبلغ المطلوب، وإنهاء معاناته، حتى يتمكن من تجاوز الظروف الصحية والمالية الصعبة التي ألمّت به، لافتاً إلى أنه وأفراد أسرته معرضون حالياً لفقدان المسكن.