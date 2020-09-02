تايلاند.. «صفر» إصابات بـ«كورونا» في 100 يوم

المصدر: بانكوك - د .ب. أ

لم تسجل تايلاند أي حالات إصابة، انتقلت محليا لفيروس كورونا على مدى 100 يوم على التوالي، لتنضم إلى مجموعة صغيرة من الأماكن ، مثل تايوان، التي تم القضاء فيها على الفيروس بشكل فعال، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة التايلاندية اليوم الأربعاء أن الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا لم تسجل أي إصابة محلية منذ 26 مايو الماضي.

وما زالت السلطات تفحص حالات العدوى بين المسافرين، الذين يصلون إلى حدود المناطق الساحلية، لكن هؤلاء الأشخاص يتم فرض حجر صحي عليهم.

ومثل تايوان ونيوزيلندا، وهي دولة أخرى شهدت مرور مئة يوم قبل أن تظهر مجددا إصابات محلية، اعتمد نجاح تايلاند على مراقبة الحدود بصرامة بعد إغلاقها أمام الأجانب لأشهر.

وكلفت تلك الاستراتيجية تايلاند الكثير ، حيث أن شواطئها الشهيرة ومواقعها الثقافية تجعلها واحدة من أكثر الاقتصادات في العالم اعتمادا على السياحة.

وأشارت الوكالة الأميركية إلى أن هذا الأمر يمثل إنجازا حلوا ومرا للبلاد، حيث أنه يأتي وسط ضغوط متزايدة من الشركات لإعادة فتح الحدود لإنقاذ قطاع السياحة المتعثر، والذي يمثل نحو 20 % من اقتصاد تايلاند قبل انتشار الوباء.

ووافقت الحكومة من حيث المبدأ على فتح أبوابها للسياح مرة أخرى قبل فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، لكنها لم تكشف بعد عن الكثير من التفاصيل حول كيفية تطبيق ذلك بذلك بأمان.

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