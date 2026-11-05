تسهيلا لإجراءات السفر.. إتاحة البوابات الذكية للمواطنين في مطارات تايلاند

أعلنت بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى لدى بانكوك في مملكة تايلاند، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، إتاحة استخدام البوابات الذكية لمواطني الدولة في مطارات تايلاند، بما يمكّنهم من استكمال إجراءات الوصول ذاتياً، لتنضم الإمارات بذلك إلى قائمة تضم 33 دولة يستفيد مواطنوها من هذه الخدمة.

وأوضحت البعثة أن الاستفادة من الخدمة تشترط أن يكون المسافر الإماراتي قد سبق له زيارة تايلاند، إلى جانب استكمال تعبئة بطاقة الوصول الرقمية التايلاندية (TDAC).

وبيّنت أن حاملي تأشيرات العمل غير مشمولين بهذه الخدمة، ويتعين عليهم استكمال إجراءات الدخول من خلال موظفي إدارة الهجرة في المطارات.