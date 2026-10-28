«هدية» من تايلاند إلى مكتبات دبي العامة

تسلّمت هيئة الثقافة والفنون في دبي مجموعة مختارة من الكتب والإصدارات التايلاندية القيّمة، قدمتها القنصلية العامة الملكية التايلاندية في دبي، في مبادرة تهدف إلى مد جسور التواصل الحضاري وتوسيع آفاق التبادل المعرفي بين دولة الإمارات ومملكة تايلاند، إلى جانب رفد مكتبات دبي العامة بمصادر فكرية ومعرفية منتقاة تسلط الضوء على تاريخ تايلاند وتراثها الثقافي.

جاء ذلك خلال حفل خاص نظّمته «دبي للثقافة» في مكتبة أم سقيم العامة، بحضور القنصل العام لمملكة تايلاند في دبي، تشاكريينوراتيب سيفيكول، وممثلين عن القنصلية ومؤسسة تايلاند، وشهد الحفل مراسم إهداء نحو 32 إصداراً باللغة الإنجليزية إلى المكتبات، تتناول موضوعات تشمل الثقافة والتراث والتاريخ والفنون والسياحة والمطبخ والأدب التايلاندي، وتُمثل الخطوة أول مبادرة مشتركة بين الجانبين في مجال التبرع بالكتب، وتعكس حرصهما على توسيع آفاق التعاون، وتوفير مصادر جديدة لرواد المكتبات للتعرّف إلى الموروث التايلاندي وتنوعه.

وأكد مدير إدارة المكتبات العامة بالإنابة، عبدالرحمن كلبت، أهمية المبادرة في توسيع آفاق التبادل الثقافي والمعرفي، وتطوير الشراكات الدولية، بما ينسجم مع مستهدفات «استراتيجية دبي الثقافية (DC33)»، خصوصاً ما يتعلق بالريادة الثقافية العالمية، والهوية الثقافية والتنوع والشمولية، ما يعزز مكانة دبي مرجعاً عالمياً للثقافة ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، وقال: «تعكس المبادرة حرص الهيئة على توطيد العلاقات الثقافية بين دولة الإمارات وتايلاند، وفتح مسارات جديدة للتعاون وتبادل الخبرات»، وأضاف: «تشكّل هذه المجموعة إضافة نوعية إلى مقتنيات مكتبات دبي العامة، بما تتضمنه من إصدارات تسلط الضوء على تاريخ تايلاند وتراثها وهويتها الثقافية وفنونها، كما تؤكد المبادرة أهمية دور المكتبات بوصفها فضاءات حيوية للتعلم والإبداع».