عائلة أسترالية تعثر على كنز ذهبي ثمين

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن عن "ديلي ميل"

عثرت عائلة أسترالية من صيادي الكنوز على كنز ثمين عبارة عن كتلتين من الذهب الخام تقدر قيمتهما بنحو 350 ألف دولار.

واكتشف إيثان ويست، وابن حماه برنت شانون الكتلتين اللتان يبلغ وزنهما 3.5 كيلوغرام بالقرب من بلدة تارناغولا غرب بنديغو في ولاية فكتوريا الأسترالية.

ويمكن أن يحصل شانون وايثان ووالد الأخير، ويدعى بول، على زيادة في ثمن الذهب بنسبة 30% إذا قاموا ببيعه لأحد جامعي التحف.

وقال برنت لصحيفة "صانرايز" الأسترالية، اليوم الخميس: "كانت الأرض التي عثرنا فيها على الكنز تبدو بكراً، أي أنه لم يلمسها أحد أو ينقب بها. وقمنا بنبش الأرض والحصول على الكنز عن طريق سحبه ببطء الى السطح لضمان عدم تكسر أجزاء منه".

وقال إيثان إنه عثر على "الآلاف" من قطع الذهب خلال السنوات الأربع الماضية، حيث كان ينقب عن الذهب.

وأضاف "ولكن ما عثرنا عليه الآن هو الأكثر أهمية والأفضل، إذ أن العثور على كتلتين من الذهب في يوم واحد أمر مذهل. ولكني عثرت على آلاف القطع الصغيرة، فأنا محظوظ في ذلك".

من جهته، قال برنت إنه شعور لا يوصف أن يتمكن المرء من العثور على قطعتي ذهب ضخمتين، إنه شعور بالراحة والإنجاز والامتنان"، وأضاف "لم ير أحد مثل هذه القطعتين من الذهب منذ ملايين السنوات وكنا نحن أول من شاهدهما".

وقام الثلاثة بتصوير عملية العثور على كتلتي الذهب كي يتم بث التصوير في مسلسل صيادي الذهب الذي يتم بثه في محطة التلفزة الأسترالية.

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