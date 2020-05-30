تحذير ياباني من موجة جديدة لتفشي "كورونا"

المصدر: طوكيو - د ب أ

طالبت لجنة خبراء الحكومة اليابانية بتوسيع نطاق اختبارات "بي.سي.آر" للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وتعزيز الأنظمة الطبية؛ للاستعداد لموجة ثانية محتملة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، طبقا لما ذكرته وكالة "جي.جي.برس" اليابانية للأنباء اليوم السبت.

وعندما شهدت اليابان زيادة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 خلال أوائل إبريل حتى منتصف الشهر ذاته، أصبح من الصعب على بعض المناطق إجراء اختبارات "بي.سي.آر" على الفور للحالات المشتبه بها التي يرى الأطباء أن هناك حاجة لإجراء اختبارت الفيروس لها، طبقا لما ذكرته اللجنة.

وطلبت اللجنة، برئاسة تاكاجي واكيتا، المدير العام للمعهد الوطني للأمراض المعدية من الحكومة ضمان إمكانية إجراء اختبارات الفيروس بسرعة ، بزيادة موظفي الاختبارات والاستفادة بشكل أفضل من شركات اختبار الفيروسات.

وكانت اللجنة قد عقدت أول اجتماع لها منذ أن رفعت الحكومة اليابانية بشكل كامل حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا يوم الاثنين الماضي.

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