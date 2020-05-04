اعتقال رجل عزل نفسه من "كورونا" في "أسعد مكان في العالم"

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

بعد إغلاق الوجهات السياحية حول العالم أبوابها بسبب فيروس كورونا، ومن بينها أسعد مكان في العالم أي "عالم والت ديزني" بولاية كالفورنيا، قرر رجل أن يلجأ إليه كموقع للتخييم خلال فترة العزلة الذاتية.

وقالت الشرطة الأميركية إنها ألقت القبض على رجل لقيامه بالتخييم عند مدينة باي ليك بمنتجع "عالم والت ديزني" الترفيهي، عند"جزيرة Discovery "ولكنه أخبر الشرطة أنه لا يعرف أنه يتعدى على ما وصفه بـ "الجنة الاستوائية".

وكان الرجل، الذي احتجز يوم الخميس، قد وصل إلى ملاذه يوم الاثنين أو الثلاثاء من أجل التخييم لمدة أسبوع، وفقاً لتقرير مكتب شرطة مقاطعة أورانج.

وأُغلقت متنزهات "عالم والت ديزني" و"ديزني لاند" بسبب تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقال رئيس اتحاد"Unite Here"، إريك كلينتون، الشهر الماضي، إن منتجع "عالم والت ديزني" قد أوقف مؤقتاً 43 ألف موظف.

واتهم الرجل بجنحة التعدي على ممتلكات تحمل لافتات "عدم التعدي على الممتلكات"، وبحسب مكتب كاتب المحكمة، فإن لديه جلسة استماع مقررة في يونيو.

وفي وقت مبكر من يوم الخميس، رصد ضباط مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا الرجل وحذروه من خلال نظام الخطاب العام أنه من غير المسموح له البقاء على الجزيرة، حسبما ذكر مكتب شرطة مقاطعة أورانج في تقرير الاعتقال.

وأشار التقرير إلى أنه من أجل الوصول إلى الجزيرة، فمن المؤكد أن الرجل مر بالفعل بلافتات تحذير "عدم التعدي على الممتلكات"، بالإضافة إلى بوابتين مغلقتين.

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