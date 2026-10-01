توم كروز يخلع بدلة البطل.. «Digger» يبدأ عرضه العالمي من لندن

تحولت ساحة ليستر في العاصمة البريطانية لندن إلى مسرح لعرض سينمائي استثنائي، مع إقامة العرض العالمي الأول لفيلم «Digger» للمخرج المكسيكي أليخاندرو غونزاليس إيناريتو، بحضور نخبة من أبطال الفيلم، يتقدمهم النجم الأميركي توم كروز.

ويضع الفيلم توم كروز في دور مختلف عن الصورة التي ارتبطت به خلال السنوات الأخيرة، حيث يخلع دور البطل والمنقذ، ويجسد شخصية «ديغر روكويل»، رجل الأعمال شديد النفوذ الذي يجد نفسه في سباق محموم لإثبات أنه قادر على إنقاذ البشرية، بعدما تسببت كارثة أطلقها بنفسه في تهديد العالم من حوله. وتصف المواد الرسمية للفيلم الشخصية بأنها أقوى رجل في العالم، بينما يتحول سعيه في إنقاذ البشرية إلى رحلة فوضوية تجمع السخرية والدراما.

الفيلم يمثل تعاوناً لافتاً بين كروز وإيناريتو، المخرج الحائز على جائزتي أوسكار، ولا يكتفي العمل بوجود اسمين كبيرين في المقدمة، بل يستند إلى فريق فني يضم أسماء بارزة في السينما العالمية، من بينها مدير التصوير الحائز الأوسكار إيمانويل لوبيزكي، ومصمم الإنتاج الحائز الأوسكار دينيس غاسنر، ومصممة الأزياء المرشحة للأوسكار جاكلين ويست.

وقال كروز خلال العرض العالمي الأول إن الشخصية بدت له مختلفة بصورة جذرية عن الشخصيات التي سبق أن قدمها، واصفاً إياها بأنها «مختلفة تماماً».

ويأتي الفيلم بوصفه أحد أبرز الأعمال الأصلية المنتظرة في موسم الخريف السينمائي، ليس فقط بسبب اجتماع كروز وإيناريتو، وإنما أيضاً بسبب محاولة تقديم نجم ارتبط طويلاً بأفلام الحركة في شخصية أكثر غرابة وسخرية، ضمن عمل يجمع بين الكوميديا السوداء والدراما والخيال الكارثي.