مايكل دوغلاس يروي تفاصيل مرعبة عن حادثة تعرض لها في طفولته

كشف النجم الأمريكي مايكل دوغلاس تفاصيل مرعبة عن محاولة اختطاف تعرض لها عندما كان في الثامنة من عمره، أمام منزل عائلته في نيويورك، مؤكدًا أن مشاهد تلك الواقعة لا تزال حاضرة في ذاكرته.

واستعاد دوغلاس الحادثة في مذكراته الجديدة «وان هيلوفا رايد» (One Helluva Ride)، الصادرة في 6 أكتوبر الجاري، موضحًا كيف تحول وقت اللعب إلى تجربة مخيفة بعدما لاحظ رجلين يقتربان منه، قبل أن يضطر إلى الهرب والاختباء في محاولة للنجاة.

وبحسب ما أورده دوغلاس في مذكراته، كان يلعب بالقرب من مدخل المبنى الذي تسكن فيه أسرته، عندما لاحظ رجلًا يقف بمحاذاة الجدار خلف الباب الأمامي، ويراقبه بطريقة أثارت قلقه.

وبعد وقت قصير، شاهد رجلًا آخر يعبر الشارع ويتجه نحوه، ثم بدأ الرجلان في الاقتراب منه. وشعر الطفل بالخوف وتراجع على الرصيف، لكنه لاحظ استمرار ملاحقته، فقرر الفرار باتجاه منحدر يؤدي إلى قبو المبنى.

وتمكن من دخول المبنى، إلا أن الرجلين واصلا ملاحقته، ما دفعه إلى البحث عن مكان يختبئ فيه بعيدًا عن أنظارهما. وانتهى به الأمر داخل غرفة الغلاية، حيث حاول البقاء ساكنًا وصامتًا حتى لا يكتشفا مكانه.

ووصف دوغلاس في مذكراته شدة خوفه خلال تلك اللحظات، مشيرًا إلى أنه شعر بأن دقات قلبه مرتفعة إلى درجة قد تكشف موقعه للرجلين، بينما كان ينتظر الفرصة المناسبة للخروج.

بعد أن لمح أقدام الرجلين تتحرك في المكان بحثًا عنه، قرر دوغلاس مغادرة مخبئه والتوجه بسرعة إلى المصعد، آملًا الوصول إلى شقة أسرته والابتعاد عن الخطر.

لكن الموقف لم ينتهِ عند هذا الحد؛ إذ شعر بارتطام عند باب المصعد أثناء صعوده، قبل أن يظهر وجه أحد الرجلين من خلال النافذة الدائرية الصغيرة الموجودة في الباب.

واستعاد دوغلاس تلك اللحظة، موضحًا أنه كان في حالة من الهلع، وأن صورة الرجل ظلت راسخة في ذاكرته حتى بعد مرور عقود على الحادثة.

وتكشف روايته عن حجم الخوف الذي عاشه وهو طفل، حين وجد نفسه مضطرًا إلى التصرف سريعًا لحماية نفسه دون أن يفهم تمامًا طبيعة الخطر الذي يواجهه.

وتحدث دوغلاس سابقًا عن هذه التجربة في تصريحات لصحيفة «نيويورك بوست» عام 2001، موضحًا أنها جعلته أكثر وعيًا بالمخاطر المحتملة، خصوصًا بعدما أصبح أبًا وبدأ التفكير في سلامة أطفاله.

وأشار إلى اتخاذ احتياطات لحماية أسرته، معتبرًا أن الحادثة تركت أثرًا دائمًا في نظرته إلى الأمان والمسؤولية تجاه المقربين منه.

ومايكل دوغلاس هو ابن الممثل الأمريكي الراحل كيرك دوغلاس، أحد أبرز نجوم هوليوود، وقد بنى بدوره مسيرة سينمائية ناجحة حصد خلالها شهرة عالمية.

ولديه ثلاثة أبناء؛ كاميرون من زوجته السابقة دياندرا لوكر، وديلان وكاريس من زوجته الحالية النجمة كاثرين زيتا جونز.

ومن خلال مذكراته الجديدة، يشارك دوغلاس جانبًا شخصيًا من حياته، مستعيدًا تجربة طفولة قاسية لم تمحها السنوات، وظلت تفاصيلها حاضرة في ذاكرته حتى اليوم.