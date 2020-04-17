كوميديانة تشوه وجه رئيسة وزراء نيوزيلندا بـ«كيكة»

المصدر: ترجمة عوض خيري - عن الديلي نيوز

اعتذرت ممثلة كوميدية لرئيسة الوزراء النيوزيلندية، غاسيندا أرديرن بعد أن حاولت صناعة كيكة تشبهها إلا أن الناتج كان عبارة عن صورة مشوهة لرئيسة الوزراء.

فخلال البرنامج التلفزيوني النيوريلندي الشهير«سيفين شارب»، الذي كان على الهواء هذا الأسبوع، ادعت الكوميديانة، لورا دانييل أنها تستطيع أن تصنع كيكة تشبه تماما وجه أرديرن، متحدية مقدمة البرنامج، هيلاري باري، المعروفة بمهاراتها الفائقة في المخبوزات، والتي صنعت من قبل كيك بافلوفا على شكل جبل كوك، أعلى جبل في نيوزيلندا، ونالت الكثير من الإعجاب.

وانخرطت دانييل في هذا العمل على مدى 120 دقيقة دون أن تستخدم دقيق، واضعة صورة لرئيسة الوزراء أمامها لاستلهام التفاصيل. وكانت النتيجة النهائية مسخا مشوها لصورة أرديرن.

وعلقت دانيال على «الكيكة الكارثة» على إنستغرام، قائلة إنها أدركت الحكمة التي تقول «لا تخبز أبطالك»، لكنها استدركت «أردت المحاولة على أي حال». وأضافت «أعبر عن أسفي البالغ للسيدة غايسيندا أرديرن» وتمضي في اعتذارها «لقد بذلت قصارى جهدي حقًا بما أتيح لي من مواد... لكنني بدلت وجه أيقونة نيوزيلاندا بوجه آخر.»

وأثارت تجربة الكيكة تعليقات ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سخر الرواد من ابتكار دانييل العجيب. ووصف أحد الأشخاص الكيكة بأنها «مرعبة حقًا»، بينما كتب آخر«صورة تدعو للتقيؤ» إلى جانب رمز الإبهام المرفوع إلى أعلي.

وزادت شعبية الخبز في المنزل خلال الحظر الذي فرضته أرديرن لمنع انتشار فيروس كورونا.