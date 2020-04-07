سياسيون ورياضيون وفنانون مصابون أو توفوا بـ"كورونا".. تعرف إليهم

المصدر: باريس - أ ف ب

في ما يلي أبرز الشخصيات في العالم، من سياسيين ورياضيين وفنانين، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد أو توفوا أو يعالجون في المستشفى.

الوفيات

توفي الموسيقي الأميركي إليس مارساليس الذي يعتبر بمثابة أبي موسيقى الجاز في الولايات المتحدة الأربعاء اثر إصابته بالوباء عن 85 عاماً.

أودى الفيروس أيضاً بحياة عازف الساكسوفون الكاميروني الشهير مانو ديبانغو في فرنسا عن 86 عاما وأيضاً بالكاتب المسرحي الاميركي تيرينس ماكنالي عن 81 عاما.

فارق الحياة السنغالي باب ضيوف البالغ من العمر 68 عاماً والرئيس السابق لنادي مارسيليا لكرة القدم إثر إصابته بكورونا المستجد في 31 مارس.

توفي الرئيس السابق لنادي ريال مدريد لورينزو سانز في 21 مارس إثر إصابته بالفيروس.

توفي رئيس الكونغو برازافيل الأسبق جاك يواكيم يومبي أوبانغو الاثنين في فرنسا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز 81 عاماً.

وفارق الوزير السابق والشخصية البارزة في اليمين الفرنسي باتريك ديفيجيان الحياة ليل 28-29 مارس أيضاً بسبب كورونا المستجد.

في المستشفى

أدخل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي شخصت إصابته بالمرض في 27 مارس، الى وحدة العناية المركزة مساء الاثنين.

نقلت المغنية البريطانية ماريان فايثفول أيقونة الستينيات والبالغة من العمر 73 عاماً إلى مستشفى في لندن بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، كما أعلن السبت مكتبها الذي أشار إلى أن حالتها "مستقرة".

وأصيب الكاتب التشيلي البالغ من العمر 70 عامًا لويس سيبولفيدا الذي يعيش في شمال إسبانيا بالفيروس ولا يزال في المستشفى ومن غير المعروف تطور حاله الصحية.

مصابون

أعلن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول بريكست ميشال بارنييه (69 عاماً) إصابته بفيروس كورونا المستجد في 19 مارس وهو "يتعافى في منزله وحالته إلى تحسن"، بحسب مصدر في المفوضية الأوروبية.

أنهى الاثنين الأمير تشارلز وريث العرش البريطاني المصاب بالفيروس مدة حجر امتدت سبعة أيام لكن قرر عزل نفسه لأسبوع إضافي.

وخرج كذلك أمير موناكو ألبير الثاني المصاب بالفيروس منذ 31 آذار/مارس من الحجر.

شفي الممثل الأميركي توم هانكس وزوجته المغنية والممثلة ريتا ويلسون من المرض وعادا إلى بيتهما في لوس أنجليس بعد أسبوعين من الحجر في أستراليا.

أعلن الممثل البريطاني إدريس إلبا الذي كان حاملاً للفيروس لكن دون عوارض إنهاء فترة عزله في 31 مارس.

الرئيس الفنلندي السابق الحائز جائزة نوبل للسلام مارتي أهتيساري (82 عاما) مصاب بفيروس كورونا المستجد.

أصيب عدة لاعبين في فريق يوفنتوس تورينو لكرة القدم بينهم الفرنسي بليز متويدي، بطل العالم في كرة القدم مع المنتخب الفرنسي في 2018، والذي لا يزال في العزل، كما المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا الذي أكد في 27 مارس أن حالته "تحسنت كثيراً".

وأعلن نادي ميلان الايطالي لكرة القدم إصابة أسطورته المدافع السابق باولو مالديني ونجله دانيال بفيروس كورونا المستجد.

في إنجلترا، شفي مدرب فريق أرسنال ميكيل أرتيتا الإسباني بعدما أعلن إصابته في 12 مارس.

جاءت فحوصات 14 على الأقل من لاعبي كرة السلة في الدوري الأميركي للمحترفين إيجابية. شفي منهم رودي غوبرت ودونوفان ميتشل وكريستيان وود وماركوس سمارت.

شفي أيضاً نجم فريق فرنسا للكرة الطائرة ارفين نغابيث.

خرج مغني الأوبرا الاسباني بلاسيدو دومينغو البالغ من العمر 79 عاماً الاثنين من المستشفى الذي أدخل إليه في المكسيك إثر إصابته بالمرض.

أعلن المغنيان الفرنسيان باتريك بروييل وشارل إيلي كوتور الخميس الماضي إصابتهما بالفيروس.

في الحجر الوقائي

عاد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الى الحجر الصحي الوقائي في 2 نيسان/ابريل بعدما جاءت نتيجة فحص وزير الصحة ياكوف ليتزمان إيجابية.

لا يزال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في العزل منذ إعلان إصابة زوجته صوفي بالمرض وذلك رغم شفائها.