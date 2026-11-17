على مدى 11 عاماً، عانى رجل في منتصف العمر، وصف نفسه بأنه «مهووس» بالحصول على عضلات كبيرة، نوبات متكررة من الإرهاق والأرق ومشكلات الكلى، فضلاً عن تعرضه لنوبات من فشل القلب، قبل أن يكشف للأطباء عن سر أخفاه لأكثر من عقد من الزمن، تمثل في تعاطيه جرعات مرتفعة من المنشطات البنائية، التي تُستخدم لزيادة الكتلة العضلية لدى الماشية المخصصة لإنتاج اللحوم.

وبحسب دراسة حالة نشرتها دورية «نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين»، بلغت الأزمة ذروتها عندما وصل الرجل إلى سن الخمسين، إذ تعرض مجدداً لفشل حاد في القلب، تراجعت خلاله قدرة البطين الأيسر على ضخ الدم إلى أقل من نصف الكمية الطبيعية مع كل نبضة. وكانت هذه المرة الثانية التي يعاني فيها الحالة ذاتها.

وفي اليوم الأول لدخوله المستشفى، بعدما اشتكى من تزايد ضيق الصدر وتراكم السوائل في ساقيه، اعترف الرجل للأطباء بأنه يتناول بانتظام جرعات عالية من الستيرويدات البنائية الأندروجينية (AAS) منذ سنوات، بما في ذلك مادة «ترينبولون» (Trenbolone)، وهي هرمون اصطناعي يُستخدم في تربية الماشية المخصصة لإنتاج اللحوم بهدف تعزيز نمو العضلات وزيادة الوزن.

وقال الطبيب النفسي في كلية الطب بجامعة هارفارد، هاريسون بوب، الذي عرض تفاصيل الحالة، إن استخدام الستيرويدات البنائية الأندروجينية أصبح يمثل اضطراباً عالمياً رئيسياً مرتبطاً بتعاطي المواد. وأوضح في دراسة الحالة أن الهدف من نشر تفاصيلها هو مساعدة الأطباء على التعرف إلى العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى استخدام مرضاهم هذه المنشطات بصورة غير مشروعة.

وأضاف بوب أن التقديرات تشير إلى أن عدد الرجال في الولايات المتحدة الذين لديهم تاريخ من الاعتماد على هذه الستيرويدات يضاهي عدد الرجال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

وكان الرجل قد تعرض في سن التاسعة والثلاثين لأول نوبة حادة من فشل القلب، استدعت وضعه لفترة وجيزة على جهاز دعم الحياة للقيام بوظائف القلب والرئتين. وافترض الأطباء حينها أن الحالة ناجمة عن التهاب في عضلة القلب بسبب عدوى، فوصفوا له مضادات حيوية لمدة أسبوعين، إلى جانب أدوية أخرى، قبل أن يغادر المستشفى.

لكن مشكلات صحية عدة ظلت تلاحقه، بينها آلام حادة في البطن والساق اليمنى، كما أظهرت الفحوص، بعد عامين، علامات على موت خلايا في كليتيه. واستمر شعوره بالإرهاق، إلى جانب معاناته اضطرابات النوم وانخفاض الرغبة الجنسية، حتى خضع للعلاج من انقطاع النفس الانسدادي النومي.

وأشار طبيب القلب في مستشفى ماساتشوستس العام، كريستوفر نيوتن-تشيه، المشارك في تأليف دراسة الحالة مع بوب، إلى أن الأطباء لم يتمكنوا من العثور على تفسير واضح لهذه الأعراض، لافتاً إلى أن الفحوص البدنية للرجل بدت «طبيعية» في مناسبات عديدة.

وبعد اعترافه بتعاطي المنشطات، أخضعه الأطباء لسلسلة من الفحوص المخبرية التي ساعدتهم أخيراً على تحديد سبب معاناته، وشخّصوا إصابته باعتلال عضلة القلب، وهو مرض يؤثر في عضلة القلب ويضعف قدرتها على ضخ الدم إلى أنحاء الجسم، مرجحين أن يكون الإفراط في استخدام الستيرويدات البنائية الأندروجينية وراء إصابته.