ترجمات - الإمارات اليوم

في واقعة يمكن وصفها بالمعجزة، نجا رجل بعد تعرضه للطعن بسكين اخترقت عنقه بعمق وخرجت بالقرب من فمه. ويُعد أليساندرو خوسيه دي أوليفيرا، من مدينة ماتشادو في ولاية ميناس جيرايس، محظوظاً لبقائه على قيد الحياة؛ إذ مر النصل الطويل على مسافة تقل عن 1.2 سم من الشريان السباتي.

وتُظهر صور الأشعة السينية للرجل، البالغ من العمر 48 عاماً، تفاصيل الإصابة بدقة، والتي أسفرت أيضاً عن إصابته بكسر في الفك. ومن المثير للدهشة أن السكين تفادت بصعوبة الشريان الرئيسي الذي ينقل الدم الغني بالأكسجين من القلب إلى الدماغ، والذي كان من الممكن أن تؤدي إصابته إلى الوفاة.

ووقعت الحادثة المروعة في الساعات الأولى من يوم 14 نوفمبر، وعلى إثرها أُلقي القبض على زوجة أليساندرو، البالغة من العمر 45 عاماً، للاشتباه في تورطها في الهجوم.

وذكرت تقارير أنها قدمت للشرطة روايات متناقضة، ولم تتمكن من تفسير كيفية تعرض زوجها لهذه الإصابة البالغة. ومنذ ذلك الحين، لم ترد أي تحديثات علنية حول القضية.

وفي منشور على موقع ”إنستغرام“، شارك الدكتور روميل دي سوزا كارنيرو، جراح الإصابات في مدينة ألفيناس، صورة له مع أليساندرو أثناء تعافيه عقب الجراحة التي أنقذت حياته. وكتب الدكتور تعليقاً على الصور واصفاً إياه بـ ”يوم للاحتفال“، مشيراً إلى أن مريضه حصل على ”فرصة جديدة للحياة“.

وفي حديثه لمنصة g1 المحلية حول العملية الجراحية الطارئة، أوضح الجراح مدى الحظ الذي حالف أليساندرو قائلاً: لحسن الحظ، مر النصل على مسافة سنتيمتر واحد تقريباً من أهم الأوعية الدموية، ولم يصب الشريان السباتي”. وأضاف: ”تمكنا من السيطرة على النزيف وإجراء الجراحة في الوقت المناسب“. وكان التحدي الأكبر يتمثل في إزالة السكين ”دون التسبب في مزيد من الإصابات“، وهو ما نجح الفريق الطبي في تحقيقه. وقضى أليساندرو يومين في وحدة العناية المركزة، ثم غادر المستشفى بعد خمسة أيام من تلقي العلاج. ويواصل الأطباء متابعة حالته، لخطر إصابته بعدوى؛ نظراً لأن السكين كانت ملوثة حين اخترقت جسده.