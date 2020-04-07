حقائق صادمة عن مدة بقاء فيروس كورونا على الأسطح والمناديل الورقية

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

كشفت دراسة علمية حديثة أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يعيش على قناع الوجه لمدة تصل إلى أسبوع.

وقالت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة هونغ كونغ، ونشرت في مجلة «لانسيت» الطبية، إن مجموعة من الأبحاث أجريت بشأن مدة عيش فيروس كورونا المستجد، وكيف يمكن أن ينتشر بين الناس.

ووجدت الدراسة أن «كوفيد-19» يمكن أن يستقر لمدة طويلة في بيئة مواتية، لكن القضاء عليه ممكن باستخدام الطرق المتعارف عليها، وأكد الباحثون في تقريرهم: «بينما يستقر على المناديل الورقة يبقى كورونا لمدة لا تتجاوز ثلاث ساعات، وعلى الزجاج والأوراق النقدية يعيش لمدة ثلاثة أيام، وعلى الفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك يبقى لمدة تتراوح بين أربعة وسبعة أيام».

وأضافوا: «وجدنا أيضا أن مستوى معينا من الفيروس يبقى على الطبقة الخارجية لقناع الوجه بعد سبعة أيام، لهذا السبب، لا يجب لمس الجزء الخارجي من الكمامة أثناء ارتدائها أو بعد نزعها».

وفي الأسبوع الماضي، أوصت سلطات عدد من الدول بضرورة ارتداء الكمامات الطبية من طرف الجميع، وليس المرضى فقط، على اعتبار أن هناك احتمالا في انتقال العدوى عن طريق الجو.

أما منظمة الصحة العالمية فتقول إنها لا تزال تعتقد أن استخدام الكمامات الطبية لا بد أن يقتصر بشكل أساسي على العاملين في القطاع الطبي.