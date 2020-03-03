ثمنه يصل إلى 1250 درهماً.. "بوكس كورونا" أحدث تقاليع الهدايا

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

بالتزامن مع حالة الهلع التي تجتاح العالم بسبب انتشار فيروس "كورونا المستجد" وارتفاع حالات الوفيات والإصابات، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في بعض الدول العربية ما يعرف بـ"كورونا بوكس".

ويحتوي "كورونا بوكس" على عدد من منتجات العناية الشخصية والتي تناسب الحماية من العدوى بالفيروس، مثل القفازات وأشكال مختلفة من الماسكات والكمامات ومعقمات وصابون ومطهرات ومعطر جو ومناديل مبللة.

وطرحت بعض الصفحات المتخصصة في بيع الهدايا ببعض الدول العربية "كورونا بوكس" لتقديمه كهدية بين الأهل والأزواج والأصحاب والمخطوبين، وأرفق بعضها مع البوكس عبارات مثل "أخاف عليك من الكورونا"، و"كله يهون إلا الكورونا".

كما حرصت بعض هذه الصفحات على إضافة "فيتامين C" وبعض الأدوية التي يُعتقد أنّها تحمي من الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى جل معقم اليدين، ومطهر الفم ومعجون الأسنان والعطور.

وطرح "بوكس كورونا" بسعر تراوح بين 30 إلى 50 دولارًا، وذلك وفقًا لمحتويات الصندوق، كما طرحته إحدى الصفحات في الإمارات بسعر 1250 درهماً، وفي العراق طرح بسعر 35 ألف دينار عراقي.